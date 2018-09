Drága olvasóink, kérjük, ne igyanak vért!

"Ha fiatalok vérét iszod, tovább és egészségesebben élhetsz" - adta hírül többek közt a New York Post is a University College of London kutatóinak a Nature-ben publikált tanulmányára hivatkozva. Mielőtt még átrohannának lecsapolni a szomszéd idegesítő kisfiát:

ne tegyék!

Kezdjük azzal, hogy maga a hivatkozott tanulmány természetesen egy szóval se állítja, hogy ha fiatal emberek vérét isszuk, akkor tovább élünk. A tanulmány, amely amúgy általánosságban vizsgálta, hogy milyen kihívásokat jelent a világban az, hogy az orvostudomány, élelmezés, társadalmi körülmények, stb javulása hatására drámaian nőtt az emberek várható élettartama, de a növekvő élettartam nem jelenti azt, hogy az idős emberek egészségesebbek is lennének. Vagyis a tanulmány általánosságban vizsgálta a jelenséget, és az öregedéstudomány eredményei között említették azokat a tanulmányokat, amelyek szerint

az emberi köldökzsinorvérből kivont fehérjék lassította az egerek kognitív képességeinek romlását.

Vagyis nem fiatalamberek vére, nem idősebb embereknek nem hosszabbította meg az életét és nem fiatalította meg őket, minden más stimmel.

A tanulmány hírét felkapó és kifacsaró bulvársajtó a totálisan félreértelmezett tanulmány mellett még hivatkozott arra a Szilícium-völgyi startupra is, amibe olyan világhírű őrültek rakják a pénzüket, mint például a Gawkert kicsináló, Trumpért rajongó Peter Thiel. Az Ambrosia LLC öregedés elleni csodaszert ígér, kutatásaik során pedig arra jutottak, hogy a fiatal vérből kivont fehérjék valamilyen jótékony hatással lehetnek emlősökre. A baj az, hogy a cég egyáltalán nem hozza nyilvánosságra adatait, amiket még a tudományos közösséggel sem osztanak meg, így nemhogy ellenőrizhetetlenek az állításaik, hanem leginkább hihetetlenek is. Nem ők lennének az első, Szilícium-völgyi egészségügyi startup, amiről kiderül, hogy kamu.

Tehát csak azért semmi esetre se kezdjék fiatalok vérét szívni, hogy fiatalok maradhassanak. A Popular Science szerint továbbá azért se igyanak még vért, mert

az emberi vér tele van mindenféle kórokozókkal, így ha csak nem vágynak súlyos betegségre, akkor inkább nem fogyasztanak ilyet;



az állatokkal szemben az emberek nincsenek szokva a vériváshoz, így az önmagában is okozhat megbetegedést, függetlenül attól, hogy fertőzött-e;



Ha már mindenképpen vérre vágynak, fogyasszanak inkább állatvért. A hagymás vér finom! A véres hurka finom! Fontos, hogy az állatvért is érdemes hőhatásnak kitenni a fogyasztás előtt.