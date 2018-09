Megverték Lakatos Bélát, a volt ácsi polgármestert

„Egy szóváltást követően miközben beszállt a kocsijába, egy férfi lapáttal arcon ütötte, egy másik pedig közben a tarkójára vágott két ütést. Ezután elkezdett ömleni az arcából a vér. A helyszínről még elhajtott, de utána mentő vitte a kórházba.”

Lakatos Béla volt ácsi polgármester és momentumos képviselőjelölt elmondása szerint ez történt vele szombaton. A volt polgármester a Mércének nyilatkozott a kórházból, szerinte politikai okokból támadták meg.

Lakatos szerint helyben lejáratókampány zajlik ellene. Korábban nyolc éven át vezette Ácsot, a Fidesznek is tagja volt. Júniusban mondott le, akkor azt mondta, ellehetetlenítették a munkáját, pályázati pénzekkel zsarolták, egy hangfelvételen ugyanakkor hallható volt, hogy ő is fenyegette a kollégáit. Lemondásakor interjút is készítettünk vele: