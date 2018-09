Tömeglökdösődésbe torkollott Orbán két kedvenc csapatának felcsúti házirangadója

Kisebbségben voltak a magyar játékosok az NBI felcsúti házirangadóján, a Puskás Akadémia-Vidin. Az utánpótlásparadicsom Puskás Akadémia hat légióssal kezdett, ennyien voltak a Vidiben is. Nem csoda, hogy a gólokat is idegenlégiósok szerezték, a székesfehérváriaknák Scsepovic, a felcsútiaknál Knezevic és a félidőben csereként beküldött hetedik légiós, a bemutatkozó fotóján is ígéretes ecudadori Bryan de Jesus.

Bryan de Jesús aláír a Puskásnál 2018 augusztus 31-én Fotó: pfla.hu

Ahhoz képest, hogy a Vidi milyen jól szerepel az Európa-ligában (a Chelsea elleni decemberi EL-meccsre már most elfogytak a jegyek), és Felcsútra járnak albérletbe is, elég visszafogott volt az érdeklődés a Pancho Arénában, a stabilan megbízhatatlan hivatalos nézőszám szerint is csak félház volt.

Így aztán csak kevesen láthatták, hogy olyan tömeges lökdösődéssel fejeződött be a két csapat meccse, mintha nem is Orbán Viktor két kedvenc csapatáról lenne szó. A Felcsút a 85. percben szerezte meg a vezetést, de a meccs csak a 112. percben ért véget. A bíró előbb 9. percet hosszabbított a sok ápolás miatt (a Videoton kapusa, Kovácsik Ádám ütközött egy felcsúti játékossal, hordágyon, nyakmerevítőben vitték le a pályáról), majd a 110. percben befújt egy 11-est a hátrányban lévő Vidinek. Ezt nehezen viselték a felcsúti játékosok, azt meg a fehérváriak, hogy a büntetőt kihagyta Scsepovics.

Így kergetőzni kezdtek a pályán. Varga József volt ennek a központi figurája, akit éppen a Videotontól küldtek el, és kötött ki Felcsúton, őt próbálta inzultálni az egyik fehérvári játékos, akit viszont Benczés Miklós, a felcsútiak edzője próbált lerántani a derekánál fogva. Annyira nem sikerült, hogy Benczés került a földre.

A felzaklatott játékosok olyan fejjel sprinteltek be az öltözőfolyósóra Varga után, mintha oda hirdettek volna meg egy ustawkát, a lelátóról pedig zúgott a cigányok, cigányok. Hogy a folyosón hány pofon csattant, az nem látszódott, a felcsúti játékosok pár perc múlva még visszajöttek, hogy megköszönjék a nem létező táboruknak a biztatást, eközben is ment a cigányok, cigányok.

Az első hét fordulóban mindössze két pontot szerző Puskás Akadémia ezzel behúzta az első győzelmét. A Videoton pedig nemcsak az itthoni veretlenségét, hanem a kapusát is elveszítette.