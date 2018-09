A kezdőkörben robbant le a mentőautó a Vasco és a Flamengo meccsén

Mindkét csapat tagjaira szükség volt a Vasco Da Gama és a Flamengo szombati meccsének második félidejében, Brasíliában, miután a jármű lerobbant a pálya közepén.

A vascós Bruno Silva ütközött szerencsétlenül egyik saját csapattársával, ápolni kellett, és a stáb úgy döntött, kórházba szállítják. Érkezett is a jármű, de úgy is maradt a kezdőkörben, megadta magát, és be kellett lökni az autót.

A flamengós Réver a meccs után azt mesélte, azt hitte, viccel vele a sofőr, de aztán kiderült, hogy tényleg nem megy a gép. A szurkolók imádták a jelenetet, 54 ezren tomboltak a Mané Garrinchában. A meccs is barátságos 1-1-el zárult: