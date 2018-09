Zika vírussal pusztították el az egyik leggyilkosabb rák sejtjeit

Néhány éve még globális pánikot okozott a magzatokban szörnyű elváltozásokat okozó zika vírus tömeges terjedése a trópusi vidékeken. Az elmúlt két évben jelentősen csökkent az új fertőzések száma, így a zikával kapcsolatos hírek is lassan kikoptak a sajtóból. A vírussal kapcsolatos kutatások azonban nem álltak le, a tudósok továbbra is dolgoznak a zika elleni vakcinán.

A vírust tanulmányozva merült fel a gondolat, hogy esetleg hasznunkra is fordíthatnánk bizonyos tulajdonságait. A zika egyik sajátossága, hogy a magzatok és csecsemők agyára rendkívül veszélyes, viszont felnőttekben gyakorlatilag nem okozott elváltozásokat. A zika vírus valamiért a neurális őssejteket szereti elsősorban támadni, és ilyenekből a fejlődő magzat és csecsemő agyában van rengeteg.

Az egyik leghalálosabb, legagresszívabb rákos daganat, az agyat támadó glioblasztóma – ez a betegség okozta nemrég John McCain amerikai szenátor, egykori elnökjelölt halálát is – őssejtjei sok tulajdonságukban azonosak a neurális őssejtekkel. Ezek a gioblasztóma-őssejtek nagyon nehezen irthatók, mert az egészséges agyszövet mögé rejtőznek. Ezért fordulhat elő, hogy még ha sikerül is egy glioblasztómás daganat javát elpusztítani, a túlélő, rejtőzködő őssejtek miatt a daganat mindig visszanő.

Mivel a glioblasztóma őssejtjei nagyon hasonlítanak a neurális őssejtekre, a tudósok kísérletekbe fogtak. Azt már tavaly sikerült bizonyítani, hogy laboratóriumi körülmények között, lombikban nevelt glioblasztóma őssejteket a zika vírus hatékonyan pusztított. Most azonban a kutatók továbbléptek, és bár nem bevett módszerekkel, de egereken is kísérleteztek.

Nem bevett alatt azt kell érteni, hogy az egerek immunrendszerét előbb semlegesítették, mert arra is kíváncsiak voltak, hogy a felnőtt egerekben a vírus milyen pusztításra képes. Amikor kiderült, hogy a felnőtt egerekben még így sem okozott fertőzést, második lépésben olyan egereket oltottak be a gyengített zika vírust tartalmazó vakcinával, amelyekbe emberi glioblasztómát ültettek. A vírus hatékonyan pusztította a glioblasztóma-őssejteket, a megbetegített egerek élettartama több mint ötven százalékkal megnövekedett.

Ez nagyon biztató kezdete a kutatásnak, de még hosszú az út addig, amíg a zikavakcinát rák ellen is használhatnánk. Egyrészt vizsgálni kell, hogy működő immunrendszerű szervezet hogyan reagál a vírusra, amely végső soron akár halálos gyulladást is okozhat. Másrészt, az egereken végzett kísérletből még nem lehet következtetéseket levonni arra, hogy az emberi szervezetben hogyan működne a dolog. Vagyis a mostani eredmény egyelőre csak annyit üzen, hogy érdemes folytatni a kutatásokat. (Via Popular Science)