Az Alkotmánybírósághoz fordulnak a Nyílt Társadalom Alapítványok a Stop-Soros törvénycsomag miatt

A Nyílt Társadalom Alapítványok a Magyar Alkotmánybírósághoz fordultak a kormány úgynevezett „Stop Soros” törvénycsomagja miatt, amely büntethetővé teszi a független civil szervezetek törvényes munkáját - olvasható a Nyílt Társadalom Alapítványok hétfői közleményében.

Azzal érvelnek, a törvény jogellenesen büntethetővé teszi magánszemélyek és civil szervezetek munkáját, és meggátolja őket abban, hogy az alkotmány által garantált szólás-és gyülekezési szabadságukkal éljenek.

„Csak egy valaminek, mégpedig a demokráciának fog ez a törvény véget vetni” -

nyilatkozta Patrick Gaspard, a Nyílt Társadalom Alapítványok elnöke. „A magyar kormány egy hazugsággyűjteményt tákolt össze, hogy így hallgassa el az igazságot a magyar emberek elől, mégpedig azt, hogy ezekkel a törvényekkel a független civil társadalmi csoportok megfélemlítése a cél, mely egy újabb lépés a kormány véleményétől eltérő álláspontot képviselő csoportok és személyek elhallgattatására.”

A Nyílt Társadalom Alapítványok arra hívja fel a figyelmet, hogy a törvény a magyar büntető törvénykönyv egy olyan módosítását is tartalmazza, ami törvényellenesnek nyilvánítja egyének és civil szervezetek menedékjogi eljárással és tartózkodási engedélyek kérelmével kapcsolatos közreműködését.



A közleményben azt is írják, ezen a héten az Emberi Jogok Európai Bíróságán is pert indítottak ugyanezen törvények ellen, melyek szerintük ellentétesek az Emberi Jogok Európai Egyezményével. Korábban a Magyar Helsinki Bizottság is két kérelmet is nyújtott be az Emberi Jogok Európai Bíróságához ugyanazon két törvény miatt, erről azt írják, a két beadvány egymást támogatja: a Magyar Helsinki Bizottság által beadott kérelem hangsúlyozza a Nyílt Társadalom Alapítványok aggályait. Az Emberi Jogok Európai Bíróságához benyújtott kérelem felvetette a 10. (szólásszabadság), a 11. (gyülekezési szabadság) és a 18. (törvénytelen jogszabályi célok) cikkelyek megsértését.