Kémkedés gyanújával őrizetbe vettek egy orosz állampolgárt Norvégiában

Letartóztattak egy 51 éves, orosz állampolgárságú férfit Norvégiában pénteken, egy konferencia kellős közepén - írja a New York Times. Az Európai Parlamenti Kutatások és Dokumentálási Központja (ECPRD) rendezvényét a norvég törvényhozásban tartották.

Az őrizetbe vett férfi ügyvédje, Hege Aakre a norvég hírügynökségnek, az NTB-nek azt mondta péntekek, hogy ügyfelét, akit nem kívánt megnevezni, a norvég belső elhárítás, a PST hallgatta ki. A férfi a kétnapos konferencián tanúsított viselkedése keltette fel a képviselők gyanúját a lap szerint. Az ügyről egyelőre nem tudható több részlet.

Szeptember 22. szombatra virradó éjjel száznál is több finn rendőr és katona rohanta le egy orosz üzletember ingatlanjait. A hivatalos rendőrségi tájékoztatás szerint egy több millió eurós adócsalási ügy miatt indult nyomozásban tartottak házkutatásokat, és vettek őrizetbe három embert, bár közülük egyet még a hétvégén el is engedtek. Mint azt korábban megírtuk, a férfinak magyar papírjai is lehetnek. A két továbbra is őrizetben lévő férfiak külföldi állampolgárok, erről Tomi Taskila, a nyomozás vezetője beszélt, de azt nem árulta el, milyen állampolgárságúak. Az orosz Ria Novost és TASZ hírügynökségek azonban azt írják, a nagykövetséget arról tájékoztatták, az egyik fogva tartott férfi orosz. Személyazonosságát nem fedték fel.