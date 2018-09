Magyar papírjai is lehetnek az orosz üzletembernek, akinek ingatlanjait száznál is több finn rendőr és katona rohanta le a hétvégén

Szeptember 22. szombatra virradó éjjel a finn Nemzeti Nyomozó Iroda, a Keskusrikospoliisi váratlanul repülési és hajózási tilalmat rendelt el az ország délnyugati részén, a Balti-tengeren található Turku szigetvilág környékén. A hivatalos rendőrségi tájékoztatás szerint egy több millió eurós adócsalási ügy miatt indult nyomozásban tartottak házkutatásokat, és vettek őrizetbe három embert, bár közülük egyet még a hétvégén el is engedtek. A legnagyobb finn lap, a Helsingi Sanomat beszámolója szerint az akcióban 17 helyszínen száznál is több rendőr és katona vett részt hajókkal, repülőgépekkel és drónokkal, a repülési és hajózási tilalmat pedig csak vasárnap dél körül oldották fel a térségben.

Helsingi Sanomat katonai forrásokra hivatkozva arról is írt, hogy a hétvégi akció célpontja egy Airiston Helmi nevű, orosz tulajdonban lévő finn vállalkozás, amit évek óta figyel a finn hadsereg és a Supo, a finn elhárítás. A cég 2007 óta vásárol fel szigeteket és ingatlanokat Finnország délnyugati részén, közel a Balti-tenger stratégiai fontosságú hajózási útvonalaihoz, amik az finn-orosz határtól távol kötik össze Finnországot Svédországgal és Európa többi részével. Az oroszok által felvásárolt területek egy része nincs messze a Naantali-ban található finn olajfinomítótól sem, egyébként az egész országban összesen két ilyen létesítmény működik.

A finn lapok a szigorú helyi személyiségi jogi törvényekre való tekintettel nem nevezik meg a vállalkozás főnökét, csak annyit írnak, hogy

az illető orosz üzletember 1964-ben született, máltai állampolgársággal is rendelkezik és Magyarország a bejelentett tartózkodási helye.

A 444 kikérte az Airiston Helmi finn cégbírósági papírjait, amiben valóban Magyarország szerepel a céges tisztviselő, Pavel Melnikov tartózkodási helyeként. Legalább ilyen érdekes, hogy Pavel Eduardovich Melnikov neve szerepel a 444 és a Direkt36 részére januárban érkezett feladó nélküli borítékban, ami ismeretlen szerzője szerint a magyar letelepedési kötvényprogramban résztvevő egyes külföldi állampolgárok neveit tartalmazza. A finn cégadatbázis szerint a vállalkozás egy másik tisztviselőjét Shamugiya Shota-nak hívják, és Melnikovhoz hasonlóan az ő neve is szerepel a 444 és a Direkt36-hoz év elején eljutott “kötvényes” borítékban.

Ugyanez a boríték volt az alapja a 444, a Direkt36 és az orosz Novaja Gazeta nevű újság közös nyomozásának, amiben két héttel ezelőtt bemutattuk, hogy a letelepedési programban jutott magyar papírokhoz mások mellett az orosz külföldi hírszerzés vezetőjének családja, ezt pedig azóta az országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságában is megerősítették. Tavasszal szintén az innen származó információk alapján tudtuk megírni, hogy a magyar kötvényprogramban szerzett letelepedési engedélyt Bassar al-Aszad szír diktátor egyik, emberi jogi jogsértésekkel is összefüggésbe hozott pénzembere, akiről idén nyár végén derült ki, hogy 2014-ben összesen négy munkanap alatt átment a magyar hatóságok biztonsági átvilágításán.

Helikopter leszálló és kiszuperált hadihajók

Finnországban az orosz cég elleni hétvégi akció komoly hullámokat keltett. Juha Sipilä miniszterelnök egy vasárnapi interjúban arról beszélt, hogy őt, és Sauli Niiniste finn államfőt is külön tájékoztatták a hatóságok a műveletről. A finn kormányfő arról beszélt, hogy egy jelentős pénzmosás és adócsalás elleni akcióról van szó, de szerinte részleteket a rendőrségnek és nem a politikusoknak kell mondaniuk. A finn miniszterelnök kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy szigoríthatják a nem EU-s állampolgárok Finnországi földszerzését, de állítása szerint az erről szóló javaslaton már régóta dolgozik a védelmi minisztérium, és az nem a mostani akcióval van összefüggésben.

A finn sajtó ezzel együtt is sokat foglalkozik az Airiston Helmi nevű orosz tulajdonú finn cég, és orosz-máltai-magyar vezetőjének földvásárlásaival. A lapok szerint az ingatlanok és szigetek részben a cég, részben az üzletember nevén vannak. Az elmúlt években összesen közel 4 millió eurót (1.3 milliárd forintot) költöttek földvásárlásokra a Finnország délnyugati részén található szigetvilágban, és a cégadatokból nem egyértelmű, hogy honnan volt erre pénzük, mert többnyire veszteségesen működtek. A környéken egyébként eredetileg (a hétvégi razzia előtt) nem fogadták rossz szívvel a céget, ami sokat építkezett, és így pörgette a helyi gazdaságot. A Helsingi Sanomat egyik cikkében néhány bizarr képet is közöl a vállalat ingatlanjairól. A fotókon a sűrűn telepített biztonsági kamerák mellett például több próbababa is látható, az egyik mintha valamilyen terepszínű egyenruhában őrizne egy ajtót, egy másik pedig egy teraszról figyeli a Balti-tengert.

Az oroszok egyébként nem csak tengerparti ingatlanban utaztak, egy közvetítőn keresztül vásároltak például kiszuperált hajókat a finn haditengerészettől. Ezzel kapcsolatban a Helsingi Sanomat katonai forrása arról beszélt, hogy nagy hülyeség volt eladni ilyesmit egy orosz tulajdonú cégnek.

A vállalkozásról egyébként már korábban is megjelentek hírek a helyi sajtóban, 2013-ban például a szomszédos ingatlanok lakói panaszkodtak, hogy az oroszok helikopter leszállót terveznek az egyik szigetre, és rendszeres járatokat akarnak üzemeltetni Lettország felé. 2014-ben az derült ki, hogy bár csak lakóingatlanokra volt engedélyük, nagyon úgy tűnt, mintha egy kis szállodát próbálnának felépíteni nyolc külön hálószobával és mindegyikhez külön vizesblokkal.

Rogán Antal találta ki

Hétfő hajnalban levelet küldtünk a magyar Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak (BMH), arra voltunk kíváncsiak, hogy a finn hatósági akció célkeresztjében lévő Airiston Helmi nevű cégben résztvevő két személy, Pavel Eduardovich Melnikov illetve Shamugiya Shota részt vettek-e a magyar letelepedési kötvényprogramban, és ha igen, milyen eredménnyel zárult a biztonsági átvilágításuk. Ha a BMH válaszol a kérdéseinkre, azt közölni fogjuk, de korábban konkrét személyek letelepedési illetve tartózkodási engedélyével kapcsolatban sosem adtak felvilágosítást a nyilvánosságnak.

UPDATE 10:50 - Írt nekünk a BMH, nem mondják meg, benne volt-e a két orosz a kötvényprogramban.

„A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) 2 fő vonatkozásában küldött adatkérésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy a Hivatal az általa vezetett nyilvántartásokból kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és az ágazati jogszabályokban előírt szigorú feltétek betartása mellett csak meghatározott szervek, hatóságok részére adhat ki információt.”

A 2013 és 2017 között működő letelepedési program ötlete Rogán Antal fideszes politikustól származik. A programban külföldi állampolgárok összesen 350 ezer euró (113 millió forint) körüli összegért magyar tartózkodási illetve letelepedési engedélyhez jutottak, a befizetett pénzt pedig 40-60 ezer euró kezelési költséget levonva 5 év után visszakapják. A letelepedési kötvények exkluzív forgalmazására néhány, jellemzően offshore hátterű céget választott ki az országgyűlés - a program indulásakor még Rogán Antal vezette - gazdasági bizottsága. A közreműködő vállalkozások jelentős részét összefüggésbe hozták Rogán Antallal és Habony Árpáddal is. A program 2013-as indulása és 2017-es felfüggesztése között a magyar állam közel 20 ezer letelepedési engedélyt adott ki a kötvények vásárlóinak és családtagjaiknak. A külföldiek a magyar papírok segítségével gyakorlatilag szabadon mozoghatnak az Európai Unión belül.