Matolcsy elfogadhatatlannak tartja az ÁSZ-vizsgálatot, abban szerinte olyan dolgok szerepelnek, amik „egyáltalán nem felelnek meg a tényeknek”

Az Állami Számvevőszék elnöke, Windisch László szándékosan olyan értékelést is Matolcsy Györgynek tulajdonított az alapítvány és az Optima-csoport vagyoni helyzetéről, amit állítása szerint ő sosem mondott, és nem is mondhatott – legalábbis ezt állítja a volt jegybankelnök az Indexnek. „Már ez az egy rész is alapvetően aláássa az ÁSZ elnökének hitelességét” – mondta.

photo_camera Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Matolcsy Györgynek március 1-én járt le a megbízatása a jegybank élén, azóta pedig a hozzá köthető kör zuhanórepülésbe került. Az Állami Számvevőszék feljelentésekkel zárta le az MNB-alapítványok gazdálkodásának átvilágítását, hűtlen kezelés miatt zajlik a nyomozás. Az MNB alá kitolt sok százmilliárd forintnyi közpénz nagy része az elmúlt években eltűnt, miközben a kis Matolcsy baráti köre óriási megrendeléseket kapott.

Az Indexnek adott telefonos interjúban Matolcsy azt mondta, alaposan áttanulmányozta az ÁSZ mindhárom jelentését, és úgy látja, azokban olyan megállapítások szerepelnek, amik iratellenesek és egyáltalán nem felelnek meg a tényeknek. Szerinte „az is felfoghatatlan hiba az ÁSZ elnökétől, ahogy a károkozás szóval dobálózik”, az adatokból „egyértelműen látszik, hogy az alapítványi vagyon teljes mértékben megvan, sőt az értéke meghaladja az 500 milliárd forintot”.

Az MNB luxusingatlanokban utazó, egyre kevesebbet érő lengyel cége, a GTC értékét az ÁSZ a tőzsdei árfolyamokkal határozta meg, Matolcsy szerint ez „érthetetlen szakmaiatlanságra” vall. „A portfólió tíz országban diverzifikált, irodai és kereskedelmi ingatlanokat, vendéglátóipari létesítményeket és lakóingatlan-projekteket tartalmaz” – mondta, hozzátéve, hogy a tőzsdei árfolyamok a piaci érték valóban fontos indikátorai, de nem az egyedüliek, a GTC értékét az egyedi eszközeik alapján is felmérhették volna. Csakhogy a magyar törvények szerint kizárólag a tőzsdei érték alapján lehet értékelni a cégeket.

„Ezért elfogadhatatlannak tartom, hogy az ÁSZ csaknem kétéves vizsgálódása alatt ilyen durva szakmai hibákat kövessen el, melyek nem pusztán etikátlanok és módszertanilag megalapozatlanok, hanem súlyosan sértik a tényalapú párbeszéd alapelveit, így aláássák a jelentésben foglalt összes állítás hitelességét, valamint végső soron az Állami Számvevőszék vezetőjének alkalmasságát” – mondta Matolcsy.