Több ezer élő bevándorlót nyilvánított halottnak a Trump-kormányzat

Több mint hatezer élő bevándorlót minősít halottnak a Trump-kormányzat, hogy ezzel is motiválja őket az Egyesült Államok elhagyására, írja a Guardian. Az érintettek elveszítik a társadalombiztosítási azonosítójukat, amivel lényegében ellehetetleníti a munkavállalást, a bankok és alapvető szolgáltatások igénybevételét és a segélyek kérvényezését.

photo_camera Donald Trump amerikai elnök Fotó: JIM WATSON/AFP

Még nem lehet pontosan tudni, hogy jogilag ez az egész hogyan működik, de két neve elhallgatását kérő kormányzati személy szerint valami olyasmi történhet, hogy a bevándorlók neveit és társadalombiztosítási azonosítóit egy olyan adatbázisba helyezik át, amelyet általában a szövetségi hatóságok elhunytak nyomon követésére használnak.

Egyelőre nem tiszta, pontosan mi alapján választották ki a hatezer bevándorlót, de Donald Trump kormánya leginkább azokat próbálja különböző kreatív eszközökkel kitoloncolni az államokból, akik a Biden-kormány idején meghirdetett programokon keresztül érkeztek munkát vállalni – a több mint kilencszázezer bevándorló közül sokan a kormányzati CBP One nevű alkalmazással léptek be az Egyesült Államokba.

Hétfőn a belbiztonsági minisztérium visszavonta az alkalmazást használó bevándorlók jogállását, pedig eredetileg két évig maradhattak volna az államokban munkavállalói engedéllyel. Ők most valószínűleg maguktól is távozni fognak a megváltozott körülmények miatt, meg valószínűleg azért is, mert egyes amerikai vezetők már olyanokról beszélnek, hogy a bevándorlók deportálását olyan üzleties módon kéne kezelni, mint ahogy az Amazon szállítja a csomagokat.