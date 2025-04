A Várban éjszakázott, ma újra az Erzsébet hídra vonul Hadházy Ákos

Cikkünk frissül.

Nagyjából 300 tüntető vonult a Várból az Erzsébet híd irányába, ahová 6 körül érkeztek meg.

A BKK szerint 18-21 óra között az egész híd zárva lehet, de a buszokat átengedik a hídon az egyik sávban, mindkét irányba.

Ma este Hadházy Ákos fog beszélni, de slammerek és civilek is felmehetnek a színpadra.

24 óra alatt másodszor is elfoglalja az Erzsébet hidat Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, nagyjából 300-an indultak el a Várból.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor

A gyülekezési törvény módosítása óta hétről hétre zajló tiltakozás kedden annyiban szintet lépett, hogy míg korábban a tüntetések után - főként a Momentum vezetésével - a demonstrálók egy része különböző irányokba indult el, hogy más hidakat is blokkoljon, tegnap Hadházy annyiban módosította a már lassan megszokott forgatókönyvet, hogy nem statikus tüntetést hirdetett, hanem előre bejelentette, hogy az Erzsébet hídról felvonul a Várba.

A Sándor-palota sarkán felállított színpadon is voltak beszédek (percről percre tudósításunkat itt lehet újraolvasni), amit egy kis kézműveskedés követett, plakátokat lehetett rajzolni, a törvény szövegéből pedig papírrepülőket hajtogattak, ezután viszont a Várba felsétáló tömeg nagyja hazafelé vette az irányt.

photo_camera Plakátkészítés szemerkélő esőben.

Azt Hadházy Ákos is jelezte, hogy tisztában van vele: nem tud mindenki 24 órán keresztül demonstrálni, ezért azt kérte, aki teheti, maradjon, vagy ha mégsem, akkor szerdán 17 órára jöjjön vissza, hogy együtt vonuljanak le az Erzsébet hídra.

photo_camera A beszédek előtt/alatt/után sokan a füvön pihentek meg. Fotó: Németh Dániel/444

Ő maga egész éjszaka néhány tucatnyi tüntetővel a Várban maradt, egyesek még sátrakat is hoztak.

A hangulat ilyen volt hajnalban:

És ilyen szerda délelőtt:

„Dél körül volt egy mélypont, amikor azt éreztem, hogy nem bírom tovább, de most megint jól vagyok” - nyilatkozta Hadházy a 444-nek. „Az éjszaka az nagyon szép volt, amikor a fiatalok erőt mutattak. Tulajdonképpen ez az, amitől a hatalom fél, ha a fiatalok dühösen, de békésen és kitartóan tüntetnek. És ez meg is valósult most. Lehet finnyogni, hogy most éppen nincsenek sokan, de ennek nem is az volt a célja, hogy ma nagy tömeget mozgassunk meg, azt akartuk megmutatni, hogy kitartóak vagyunk, és nem hagyjuk abba a tiltakozást.”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor

Hadházy szerint részéről azért „sportértéke” is van annak, hogy 51 évesen tudja tartani ezt a tempót, és már a jövő heti tüntetést is szervezik. Hogy az milyen lesz, és tudják-e ott tovább fokozni a demonstráció erejét, arra egyelőre nem tud válaszolni. „Egyelőre azt látjuk, hogy a hatalom minden módon próbálja elgáncsolni ezt a tartós tüntetéshullámot” - magyarázta.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor

Körülbelül 300-an indultak el a Várból negyed hatkor az Erzsébet hídra. Azt skandálják, hogy „gyertek velünk”, „nem hagyjuk abba”, és diktátorozták is Orbánt.

Menet közben beszéltünk egy Kecskemét körüli családdal, akik egész éjszaka kint voltak a tüntetésen. A lány azt mondta, „nem gondoltam, hogy egy függőágyban töltöm az éjszakát a Sándor palota mellett, de nagyon jó volt” - mondta a lány, és a bátyja szerint is fantasztikus volt.

Azt mondták, eddig minden tüntetésre eljöttek, és ahhoz képest, hogy most szombat óta folyamatosan van valamilyen megmozdulás, azt nagyon pozitívnak értékelik, hogy sokszor látják ugyanazokat az embereket, sokuk fiatal.

„Itt most valami megmozdult, hiszen az látszik, mindegy, ki szervezi az adott tüntetést, az emberek pártoktól függetlenül eljönnek" - mondja a lány. Ő is menne bárhová, ahol ezek ellen az intézkedések ellen lehet tiltakozni. „Talán ha a DK szervezné, akkor nem...” - teszi azért hozzá.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor

Szerinte sincs sok realitása a törvény visszavonásának, de szerinte itt már nem is arról szól a tüntetés, hanem általánosan az ország rossz helyzetéről. Ő maga az oktatási ügyeket, édesanyja a szociális szférát képviseli.

Hogy akkor mit lehet tenni? Szerintük a vidéket is meg kéne mozgatni, ott ugyanis ezek az ügyek egyelőre szinte láthatatlanok. „Ugyanúgy, ahogy vidéken a covid se látszott” - magyarázta az anya, aki szerint ebben a helyzetben mindenkinek van személyesen is tennivalója. „Én folyamatosan leírom, fotózok, posztolom, amit látok magam körül, beszélgetek a környezetemben élőkkel, próbálom felnyitni a szemüket. Ez is egy feladat, hogy minél többen értsék, mi történik, és tudják, hogy mot lehet tenni ellene” - magyarázza.

A Pride-ra mindenképp kimennek, függetlenül attól, mennyi lesz a büntetés, de amúgy is kételkednek benne, hogy az arcfelismerő rendszer annyi embert tud majd azonosítani, ahányan ott lesznek.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A BKK fél 6 körül azt közölte, a demonstráció miatt mindkét irányban sávlezárásra kell készülni az Erzsébet hídon, várhatóan 18-21 óra között zárják majd le.

A tervek szerint a hídon ma este csak Hadházy Ákos beszél majd - illetve slammerek és civilek is felmehetnek a színpadra. A színpadot öttől tudták elkezdeni építeni.

A tüntetők 6 körül értek a hídhoz, ott azt is skandálják, hogy „Orbán takarodj”, és „elegünk van”. Az egész híd le van zárva, a színpadot a távolabbi végén építették meg.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A hídon nagyjából 50-en várták a menetet, ami a végére nagyjából 400 fős lett. Ebből következően szellősen állnak az úttesten. A buszokat átengedik a hídon egy sávban, mindkét irányba.