Szeles tavaszi napok, aztán hétvégén tél

Az esős hétvége után némileg jobb a kilátás az előttünk álló hétköznapokra, bár kisebb esők így is előfordulhatnak az idokep.hu előrejelzése szerint.

Hétfőn a Dunától keletre lakók számíthatnak borult időre és esőre, de más tájakon is lehetnek helyenként futó záporok, még az apró szemű jég sem kizárt. A szél viszont nem csak hétfőn, hanem egész héten fújni fog, hétfőn a Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik.

A fokokra viszont nem panaszkodhatunk, bár hétfőn még érezteti hatását a hétvégi hidegfront, délután is csak 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, kedden viszont már 12 és 20 fok között, ez pedig hasonló lesz egészen péntekig.

Kedd-szerda-csütörtök-pénteken lesz napsütés is, amit felhősödés zavarhat meg és kisebb záporok is előfordulhatnak. Szombaton viszont ismét hidegfront érkezik, aminek köszönhetően vasárnap egy kicsit visszaköszön a tél, a napi csúcs a 10 fokot sem éri majd el, éjszaka pedig nulla fokhoz is közelíthetnek majd a hőmérők.