A magyar emberek nem félnek, a magyar vidék felébredt, mondta Magyar Péter Debrecenben

Az akkumulátorgyárak fővárosának nevezte Debrecent Magyar Péter a hajdú-bihari megyeszékhelyen tartott beszédében. A Tisza Párt elnöke a nemzet hangja projekt keretében szervezett országjárás alkalmából a megye több városában találkozott a híveivel csütörtökön, így megfordult Hajdúböszörményben, Berettyóújfaluban és Hajdúszoboszlón is.

A legnagyobb tömeg – ránézésre több ezer ember – értelemszerűen az ország második legnépesebb városában fogadta. Az akkumulátorgyár-főváros lakóinak helyszínspecifikus jelleggel elmondta, a Tisza-kormány ideje jöttén országos akkumulátoripari ellenőrzési szakhatóságot hoz létre, hogy ne legyen olyan könnyű korrupciós úton hozzájutni az engedélyekhez. Ezen túlmenően az összes üzemmel be fogják tartatni a legszigorúbb előírásokat, és ha nem tartják be, bezárják őket, slussz, passz. Az ötlet amúgy nem új, már tavaly decemberben is beszélt róla Magyar.

Üzent a helyi Döbrögiknek is, azt, hogy mindent a néppel és a népért, de semmit a nép nélkül és a nép feje fölött, ez a demokrácia lényege, és ennek érvényt is fognak szerezni.

Egyebekben a szokásos elemek jellemezték a Magyar-mondandót, miszerint a Fidesz és az erőszak vagy a Tisza és a béke között kell majd választani. Külön szólt a határon túli magyarokhoz is, segítséget kérve tőlük a bajban lévő anyaországnak, illetve szokás szerint a független sajtóhoz, sérelmezve, hogy azt meg nem érdekli a nemzet hangjás országjárás, noha lám, milyen rengeteg embert érdekel.

És mondta azt is, hogy nem igaz, hogy választásokon nem lehet legyőzni az Orbán-kormányt, mert igenis le lehet, és le is lesz.

A szóban forgó debreceni embereket itt lehet megtekinteni beszédestül:

link Forrás

Tény, hogy egy nappal korábban Nyíregyházán sem voltak kevesen:

Ahogy két nappal korábban Miskolcon vagy három nappal korábban Nagykanizsán, sőt még korábban Szombathelyen sem.

És így tovább.