Vidéki mentősök dolgoznak a budapesti forgalomban a munkaerőhiány miatt

„Több mint egy éve folyamatosan megyünk kisegíteni Budapestre, elrendelték, hogy kinek mikor kell egységet küldeni. Ez nemcsak egy megyére vonatkozik, hanem az ország egészére, tőlünk minden nap megy valaki, egy ember havonta háromszor-négyszer” - ezt a Magyar Narancsnak mesélte egy mentős, aki egy korábbi cikkük után kereste meg a szerkesztőséget.

A lap múlt héten írt arról, hogy „orvosigazgatói utasításra 2018. szeptember 15-től előreláthatólag 2018. december 31-ig” 24 órás BLS (alapszintű újraélesztés) egységeket kell küldenie több Békés megyei mentőállomásnak Budapestre, a „mentési helyzet megsegítése céljából.” Az Országos Mentőszolgálat akkor a lapnak úgy reagált, hogy „nincs ilyen intézkedés, nem született ilyen döntés.” Az RTL Klub Híradója később arról számolt be, hogy az intézkedést visszavonták. Ezután a Magyar Narancs újabb kérdésére válaszolva az OMSZ azt mondta, hogy a mentőegységeket oda irányítják, ahol a betegek érdeke megkívánja, de egy terület megerősítését úgy végzik, hogy egyetlen másik terület mentőkapacitása se gyengüljön, a mentőellátás mindenhol folyamatos és biztonságos maradjon.

Most viszont a lap birtokába került egy júliusi keltezésű levél, mely szerint - ellentétben azzal, amit az OMSZ állított - nagyon is volt ilyen utasítás, Csató Gábor főigazgató aláírásával küldték ki az ország mentőállomásaira.

A visszavonásig érvényes utasításról a lap megkérdezte Illés István mentőst, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének (MOMSZ) alelnökét, aki szerint nem is lenne ezzel baj, amíg biztosítva vannak a munkakörülmények és az ellátás biztonsága sem sérül. „Kényelmetlenség adódik belőle, mert fel kell utazni a mentősöknek Budapestre, nincs helyismeretük, ezért GPS-szel kell közlekedniük, ha van éppen működő GPS. De az OMSZ-nél a munkaerő mozgatható, a baj nem ezzel van. Hanem azzal, hogy miért is van erre szükség? Azért, mert kapacitáshiány van Budapesten és a közép-magyarországi régióban. Azt viszont nem tudjuk, hány mentős hiányzik, mert az adatok az OMSZ-nél vannak” - tette hozzá a mentős.

A lap azóta hozzájutott egy belső levelezéshez is, melyből kiderül, a júliusi utasítás azóta módosult: míg a korábbi csak akkor kötelezi a mentősöket a felutazásra, ha a vidéki állomáson kellő számú mentőkocsi van, ez az újabb dokumentumból kikerült. Az utasításról megkérdezték az OMSZ-t is, akik elismerték, hogy a „vidéki, pluszban szervezett mentőegység budapesti bevetése nem újdonság, kisebb esetszámú, vidéki mentőállomásainkon szolgálatot teljesítő bajtársaink számára ez egy jó lehetőség a szakmai tapasztalatcserére, a rutin bővítésére is, amivel legtöbben szívesen élnek.”