Emberek, most egy, Orbán Viktor által is használt business jet áránál kicsivel olcsóbban lehet hozzájutni egy 19 karátos rózsaszín gyémánthoz

Árverésre bocsátanak egy 18,96 karátos, gyűrűbe foglalt rózsaszín gyémántot Genfben. A Christie's aukciósház árverésén a becslések szerint 30-50 millió dollárért (8,2-13,7 milliárd forintért, vagy ha úgy tetszik, egy jobb jacht, vagy egy kisebb business jet áráért) kellhet el.

A Pink Legacy névre keresztelt kő a legnagyobb a fajtájából, amit a Christie's valaha árverésre bocsátott. Az aukciósház szerint a pazar drágakő a De Beers vállalatot a világ legnagyobb gyémánttermelőjévé és -kereskedőjévé tevő Oppenheimer család gyűjteményének része volt.

A legtöbb rózsaszín gyémántban egy-egy másodlagos szín is megjelenik - lila, narancs, barna vagy szürke -, ám a Pink Legacyben nyoma sincs egyetlen más árnyalatnak, ez teszi kivételesen ritka darabbá.

A Pink Legacyról még nem közölt fotót az AP vagy az AFP, ezért érjék be a pillanatnyi rekordtartó kővel, a csupán 14,93 karátos Ponk Promise képével. Fotó: ANTHONY WALLACE/AFP

A Christie's történetének csaknem 250 éve alatt eddig mindössze négy tiszta, a szakmában "fancy vivid pinknek" nevezett, tíz karátosnál nagyobb gyémántot kínáltak eladásra. Ezek egyike tartja a legmagasabb karátonkénti áron elkelt rózsaszín gyémánt aukciós rekordját. A csaknem 15 karátos Pink Promise (Rózsaszín ígéret) nevű kőért 2,17 millió dollárt fizettek karátonként a Christie's tavaly novemberi hongkongi árverésén. A gyűrűbe foglalt, ovális alakú kő 32,4 millió dollárért cserélt gazdát.

A november 13-i aukciót megelőzően a Pink Legacyt Hongkongban, Londonban és New Yorkban is kiállítják. (Via MTI)