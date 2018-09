Egy fóka polipot vágott egy kajakozó illető arcába

Egy Kyle Mulinder nevű úriember épp a barátaival kajakozott Új-Zéland Déli-szigetén, Kaikoura közelében, amikor egyszerre csak arra figyelt fel, hogy csápok szívókorongjai csapódnak az arcába. A barátai látták, hogy egy fóka emelkedik ki a vízből, a szájában egy polipot tartva, és azt vágta hozzá a kajakozóhoz.

Korábban a társaság látta azt is, ahogyan alattuk a fóka összecsap a nagy polippal.

A fókák egyébként általában halat esznek, de nem riadnak vissza más állatok, mint a polip, a tintahal, a rákfélék vagy a kagylók fogyasztásától sem.

A polipdobásról egyébként azért van ennyi felvétel, mert Kyle Mulinder a Go Prónak dolgozik, és volt egy kamera a hajóján, így akár egy nagyon ravasz Go Pro reklámnak is tűnhet ez az egész. Persze ahhoz legalább a fókával (ha nem a fókával ÉS a polippal) is egyeztetni kellett volna. (Guardian)