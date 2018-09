Kőhalmi Zoltán megfogadta, hogy megeszik egy kanál szart, ha csak egy szót is mond egy másik standupos műsoráról

Az ország egyik legismertebb humoristája Kőhalmi Zoltán volt D. Tóth Kriszta vendége volt az Elviszlek magammal című műsorban. Az adás szombaton megy le a Spektrum Home-on, de a 24.hu már írt arról, hogy többek között mi hangzik el benne.

Például szóba került, hogy Kőhalmi egy tavalyi interjúban a standupos mezőny felhígulásáról beszélt, és – nevek említése nélkül – elárulta, hogy volt egy pont, amikor Litkai Gergely, a Dumaszínház vezetője megkérte, hogy írjon egy listát arról, szerinte kinek nincs ott a helye, mert Litkai – ha nem is rúgna ki embereket, de – kategóriákra osztaná a csapatot. Kőhalmi ezt meg is tette, a társulat felét (11 embert) megnevezve, így lett A, B és C kategória. (A legjobb az A, abban Kőhalmi mellett még négy ember van benne.)

Kőhalmi Zoltán Fotó: Kadarkai Endre/Youtube

A humorista most elmondta, hogy az interjú utóhatása nagyon megviselte, és már nagyon megbánta az egészet: „Mivel nem mondtam neveket, bárki magára vehette. Az utóhatása volt nagyon meghatározó. Elindult egy vesszőfutásom a kollégák között és elindult egy vesszőfutásom a bulvársajtóban. (…) Fölkorbácsolódtak olyan indulatok, amikre én nem is számítottam. Előjöttek 10 éves sérelmek is, és oda jutottunk, hogy végül is ki vagyok én, hogy bárkinek is megmondjam, mit csinál a színpadon. És arra jutottam, hogy tényleg ki vagyok én. Nem vagyok egy felkent minőségellenőre meg apostola ennek az egésznek, bár lehet, hogy úgy néztem magamra sokáig.”

Sőt, megfogadta, hogy többé nem beszél ilyesmikről, ahogy fogalmazott: