Edzésre már nem jutott a 2Rule-mezből Szombathelyen

Valahogy úgy alakult, hogy a nyáron 2Rule-mezre váltó három NBI-es csapat (Diósgyőr, Haladás, Puskás Akadémia) jelenleg az utolsó három helyezett a bajnokságban.

Az NBI július közepén indult, az utolsó pillanatban szerződtek le ezek a csapatok Mészáros Lőrinc új vállalkozásával. Az azóta eltelt két hónap nem volt elég ahhoz, hogy a szurkolók - ha eszükbe jutna ilyen - vásárolhassanak 2Rule-mezt. A cég üzlete továbbra sem nyílt meg, a klubok boltjaiban pedig csak a régi mezek kaphatóak. Így aztán a szurkolók nem tudnak osztozni abban az örömben, amiről a három csapat egyike, a Haladás írt a mezcsere bejelentésekor júliusban: „Reméljük, hogy szurkolóink is értékelik és örömmel fogadják, hogy immár büszkén viselhetik a klub új felszereléseit, mezeit, melyek egy új magyar márkát, a 2Rule-t indítanak el, egy, a közös sikerhez vezető úton”.

A közös siker is elmaradt, Szombathelyen elküldték az edzőt, és jött helyette Horváth Ferenc. Akinek az első edzéséről képeket is tett ki a klub. Ezen pedig Horváth és a játékosok is tetőtől talpig Adidasban feszítenek, de még a táskáik és a jelölőmezeik is a multi termékei. (Horváth a hivatalos fotózáson még 2Rule-pólóban volt, majd gyorsan átöltözött az edzésre.) Amikor júliusban bejelentették a váltást, a klub azt írta, hogy edzéseken is 2Rule-ban lesznek a játékosok.

Horváth Ferenc Fotó: haladas.hu

És egy perfekt kép, még 2Rule-ban: