Egymilliárd új autó kerülhet az utakra a következő évtizedben

Iparági becslések szerint 2030-ra egymilliárddal (!) több autó lesz majd a bolygó útjain. Hogy ez mennyire jelentős szám, azt jelzi, hogy duplája a jelenleg összesen közlekedő autónak. Ehhez a növekedéshez évi 80 millió eladott autó kell majd, és az elemzők szerint a növekedést majd az elektromosautó-piac berobbanása fogja elhozni.

Fotó: JOSE CASTANARES/AFP

Előrejelzések szerint ugyanis a következő évtized közepére az elektromos autók költsége utol fogja érni a hagyományos, belsőégésű motorral rendelkező autókat, majd jön a fordulat, és onnantól kezdve olcsóbbakká válnak az elektromos járművek.

Ez pedig hatalmas piacrobbanást hozhat, és azok a vállalatok, melyek élére tudnak állni ennek a fordulnak, gigantikus bevételekhez és jelentős geopolitikai szerephez is juthatnak, így nem csoda, hogy a nagy autógyártók rengeteg pénzt ölnek ezekbe a fejlesztésekbe.

Arról különböző előjelzések vannak, hogy hogyan alakul majd az elektromos autók aránya: egy elemzés szerint 2030-ra a mostani 4 millió helyett 30 millió, 2040-re pedig 560 millió elektromos autó lesz forgalomban, míg az International Energy Agency becslése szerint már 2030-ra 125 millió elektromos autó kerül majd ki az utakra.

Szintén pörgetheti és alaposan fel is forgathatja majd az autópiacot az önvezető, AI-vezérelt autók érkezése, de mivel ezekből egyelőre nincs még kereskedelmi forgalomban kapható példány, nincsenek még előrejelzések a piac alakulásáról. Azt azonban látni, hogy az autógyártók erre a területre is elképesztő mennyiségű kutatási pénzt öntenek.

Az egymilliárd új autó nagyon jelentős részét, 85 százalékát a kínai és indiai piac fogja felszívni az előrejelzések szerint. Mivel Kínában kifejezett politikai direktíva az elektromos autók támogatása, várhatóan ez kedvezően hat majd a piacra. Emellett jelentős piacbővülés várható az olcsó és apró elektromos autók, azaz a micro-EV-k piacán. Jelen állás szerint viszont ezt a piacot elsősorban a kínai cégek tarolhatják majd le.

Ahhoz pedig, hogy a fejlett országokban is végbemehessen az elektromos autókra történő átváltás, arra lehet szükség, hogy a tulajdonosok jóval gyorsabban cseréljék le autóikat, mint ahogy jelenleg szokás. Az autógyártók ezen a téren is bizakodóak: szerintük az AI-vezérelte érzékelők és egyéb új funkciók révén ezek az autók jóval biztonságosabbak lesznek, mint a jelenleg forgalomban lévő járművek, ez pedig felgyorsítja majd az átállást. (via Axios)