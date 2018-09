Trump szerint Kavanaugh megmutatta Amerikának, miért pont őt jelölte

Donald Trump ismét kiállt a szexuális zaklatással gyanúsított főbírójelöltje, Brett Kavanaugh mellett percekkel azután, hogy véget ért a jelölt és a vádlója maratoni meghallgatása a szenátus igazságügyi bizottságában.



„Kavanaugh bíró pontosan azt mutatta Amerikának, amiért őt jelöltem. A vallomása erőteljes, őszinte és lebilincselő volt. A demokraták kutakodása és romboló stratégiája szégyenletes, és ezt az eljárás teljes szégyen, késleltetésre, obstrukcióra és ellenállásra irányuló erőfeszítés volt. A szenátusnak szavaznia kell” - írta Twitter-üzenetében Trump.



Nem sokkal korábban ért véget az szenátus igazságügyi bizottságában Kavanaugh és vádlója, Christine Blasey Ford pszichológus professzor kilenc órán át tartó meghallgatása, amelyet az amerikai hírtelevíziók élőben közvetítettek.

Először az 51 éves nőt hallgatták meg, aki részletekbe menően beszélt a diákkorában, 1982-ben történt esetről. Elmondása szerint Brett Kavanaugh és egyik barátja részegen betuszkolta őt egy szobába, ahol rátámadtak, Kavanaugh megpróbálta levetkőztetni és megerőszakolni, betapasztotta a száját. Egy ponton úgy érezte, veszélyben van az élete. Ford száz százalékosan biztos abban, hogy Kavanaugh volt a támadója.

Christine Blasey Ford vallomást tesz a meghallgatáson. Fotó: Melina Mara/AP

Arról is beszélt, hogy az akkor történtek azóta is kísértik, klausztrofóbiás tünetei lettek, gyakran esett pánikba, poszttraumás stressz lépett fel nála. A pszichológus professzor, aki a Stanford Egyetemen is kutat, megrendülten beszélt, de rendkívül határozottnak tűnt. Azt mondta, száz százalékig kitart az általa mondottak mellett, biztos abban, hogy ő bántalmazta.



Christine Blasey Ford mellett két másik nő is szexuális zaklatással vádolja a bírót, aki tagadja az ellene felhozott vádakat.

Brett Kavanaugh a hosszú órákig tartó meghallgatáson eskü alatt ártatlannak mondta magát, többször tagadta, hogy Fordot vagy bárki mást szexuálisan zaklatott volna. Ő is száz százalékra fogadkozott, hogy a Ford által említett eset nem történt meg, legalábbis nem vele. Leszögezte, hogy nem lép vissza a jelöltségtől.

Brett M. Kavanaugh bíró esküt tesz a meghallgatás előtt. Fotó: Matt McClain/The Washington Post/Picture-Alliance/AFP

Többször összeszólalkozott az őt kérdező demokrata szenátorokkal, és azt hangoztatta, hogy ő egy kitervelt és megszervezett politikai csapás áldozata. „A végső szavazáson legyőzhetnek, de sosem fognak arra rávenni, hogy feladjam” - tette hozzá. Kavanaugh szerint a gyanúsítgatás részben a Donald Trump és a 2016-os megválasztása miatti haragra vezethető vissza, és "a Clintonék nevében" forralt bosszúnak tudható be.



A bizottság várhatóan pénteken szavaz Kavanaugh jelöléséről, és a jövő hét elején lesz a szavazás a szűk republikánus többségű szenátusban. (BBC/MTI)