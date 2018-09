Meghalt a Jefferson Airplane alapítótagja, Marty Balin

A legendás rockzenekar énekese-gitárosa 76 éves volt. Marty Balin 1965-ben alapította meg Paul Kantnerrel közösen a hippikorszak egyik legmeghatározóbb zenekarát San Francisóban.

Azok a számok, melyekben Grace Slick is énekelt, például Somebody to Love és a White Rabbit, a hatvanas évek legismertebb dalai lettek. 1969-ben felléptek Woodstockban is, a zenekar pedig 1996-ban került be a Rock & Roll Hall of Fame-be.

Balin 1971-ben hagyta ott a Jefferson Airplane-t, majd a zenekar két külön zenekarra oszlott, és Balin évtizedeken át játszott a Jefferson Starshipben. (Reuters, fotó: Jordan Strauss/Invision/AP)