A süketnéma gyerekeket külön jellel utasították orális szexre a perverz olasz papok

Elképesztő részletek derülnek ki az Antonio Provolo Intézet nevű, kifejezetten süketnéma gyerekek nevelésére alapított olasz katolikus intézményben történt szexuális bűncselekményeket feltáró vizsgálat során.



Egy Giuseppe álnéven szereplő áldozat például elmesélte a Daily Best újságírójának, hogy Verona környéki szegény családba született, süketnémán. Amikor a szülei nem tudták tovább eltartani a speciális igényei miatt, az egyházhoz fordultak segítségért, akik az Antonio Provolo Intézetbe utalták be. Itt a gyerekeket többek között megtanítják jelnyelven kommunikálni.

Guiseppe 11 éves volt, amikor egy, az intézetben dolgozó szerzetes elkezdett megtanítani neki egy sor “különleges, titkos jelet”, amikkel olyanokra lehetett utalni, mint maszturbálás, orális szex, pénisz és ánusz.

“Először egyáltalán nem értettem, miért tanítja meg nekem ezeket a furcsa titkos jeleket”

- idézte fel most Guiseppe.

“A dolog akkor világosodott meg előttem, amikor kettesben maradtam egy pappal, aki egyszer csak az orális szex jelét mutatta nekem, majd elővette az álló péniszét és belenyomta a számba.”

Innentől kezdve a papok és szervezetek rendszeresen ilyen jelekkel hívták ki a gyerekeket félreeső helyiségekbe.

Mivel a papok kivételével mindenki süket volt az intézetben, senki sem hallotta meg az áldozatok sikolyait - magyarázta az egykori áldozat.

Guiseppe és néhány társa több alkalommal is leírták, hogy milyen szörnyűségek történnek velük, de mivel a postázást is a papok intézték, ezen sosem jutottak el a címzettekhez. A férfi állítása szerint hét éven keresztül, 18 éves koráig folyamatosan zaklatták, míg el nem jött az intézet elhagyásának ideje.

Guiseppe ekkor jött rá, hogy milyen ördögi a papok által kitalált rendszer. A speciális jeleket rajtuk kívül más ugyanis nem értette, ezért a férfinek hosszú idejébe telt, hogy egyáltalán meg tudja értetni másokkal, hogy mi történt vele az intézetben.

A veronai ügyészség 67 fiút tudott megnevezni, akiket a közel tíz éve tartó nyomozás adatai szerint több, mint két tucat pap és szerzetes zaklatott.

Majdnem ilyen borzalmas az, ami nyolcvanas évek közepén történt, miután az intézetben történt rémségekről információk kezdtek szivárogni. Az illetékes püspök ugyanis ahelyett, hogy rendőrségi feljelentést tett volna, vagy akár az egyházi elöljáróinak jelezte volna az ügyet, az intézet egyik legperverzebb szexuális bűnökkel megvádolt papját, Nicola Corradi atyát egyszerűen áthelyezte Dél-Amerikába, egy Argentínában működő Provolo Intézetbe.

A pap itt folytatta a korábbi gyakorlatát, és annak ellenére, hogy Olaszországból egyre több információ érkezett a viselt dolgairól, megtarthatta pozícióját. Végül 2016-ban tartóztatták le, 22 süketnéma gyerek zaklatásának vádjával, ami az ott töltött 30 évének volt a “termése”. Vele együtt 3 másik ott dolgozó papot is letartóztattak ekkor.

A Provolo Intézet-beli áldozatok egyike Julieta Anazco, aki azt állítja, hogy hétéves korában, egy nyári tábor gyónásra használt sátrában zaklatta először egy ott dolgozó pap, Ricardo Giménez. Az erőszak három éven át tartott, ekkor tudták meg a lány szülei és feljelentést tettek. Giménezt ekkor áthelyezték a Buenos Aires-i egyházközségbe, ahol a mostani Ferenc pápa, Jorge Mario Bergoglio volt a püspök.

Az áldozatok önvédelmi szervezetének tagjai többször is megpróbáltak találkozót kérni Bergogliótól, de ő nem fogadta őket. Pápává választása után levelet is írtak neki a történtekről, amire nem válaszolt. Anazco most azért küzd, hogy egy argentin bíróságon beperelhesse a pápát, amiért nem fogalkozott az irányítása alá tartozó pap ügyeivel.

(via Daily Beast)