Magukból kivetkőzött gitárok

Nehezebben induló hétvégi délelőttökre kitalált sorozatunk ismét jelentkezik: a mai válogatás a pszichedelikus rockzenekarok köré felhúzott Vanishing Point egynapos fesztivál szellemiségéhez kapcsolódik.

A Middlemist Red tagjai és a Fingers Crossed koncertszervezőinek közös eseménye október 6-án lesz a Dürerben, és fellép majd a BASS DRUM OF DEATH, a The Wytches, a Wolf People, a SOVIET SOVIET és Paul Cherry mellett egy csomó hazai zenekar is. A mixet pedig a fesztiválhoz sok szálon kötődő Lazy Girls Club, azaz Deli Soma és Sajó Dávid dj-párosa rakta össze, fellépő, illetve stílusban kapcsolódó előadók dalaiból.

Ezek az elhangzó számok:

Paul Cherry - Like Yesterday



King Gizzard & The Lizard Wizard with Mild High Club - Countdown



Wolf People - Silbury Sands



MIEN – Earth Moon



Zombie Girlfriend - The Only Boy On The Planet



Melody's Echo Chamber - Breathe In, Breathe Out



Shame - Concrete



Panel Surfers - Goner



The Wytches - Digsaw



Bass Drum of Death - Left for Dead



Soviet Soviet - Fairy Tale



Suuns - Arena



Middlemist Red - Vanishing Point



Dope Calypso - Left Mother and the Nest



Puma Danger - Love Untrue



Deep Glaze - Pressure



Iceage - Hurrah



The Garden - All Smiles Over Here :)

Sorozatunknak ez már sokadik része volt, a korábbiakat itt lehet meghallgatni.