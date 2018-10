Hetek óta már szóba sem állt egymással Kásler miniszter és a lemondott egészségügyi államtitkára

A nyilvánosság számára csak kedden derült ki, hogy olyan komoly feszültség van a kormányzat egészségügyi vezetésében, aminek következményeként le is mondott Nagy Anikó államtitkár. Annyira a háttérben zajlottak a harcok az államtitkár és Kásler Miklós miniszter között, hogy a közvélemény nagyjából most ismerhette meg egyáltalán Nagy Anikó nevét, amikor bejelentette távozását.

Nagy Anikó

Több lap is arról ír, hogy a szakítás akkor vált visszafordíthatatlanná, amikor Nagy Anikó közvetíteni kezdett a kardiológiai intézet és az onnan kirúgott főorvos, Székely László szívsebész ügyében. Az államtitkár kompromisszumos megoldása az volt, hogy Székely decemberig marad a kardiológiai intézetben, mert szükség van arra a speciális szakmai tudására, hogy képes kis beavatkozással járó (minimál invazív) szívműtéteket végezi. Aztán átmegy a Honvédkórházba. Csakhogy Kásler megtorpedózta a megállapodást.

A Nagy Anikó lemondásának hírét először megíró Népszava szerint Kásler és Nagy között az utóbbi hat hétben annyira megromlott a viszony, hogy nem is beszéltek egymással. Azt is írják, hogy Nagy Anikó tudta nélkül került be a hivatalos értesítőbe egy rendelkezés is arról, hogy tanácsadó testület kerül a még mindig főigazgató nélküli gyógyszerhatósághoz. (A tanácsadókat – köztük Habony Árpád egyik volt munkatársát – a vonatkozó jogszabály szerint nem terheli felelősség az általuk hozott döntésekért, javaslataikért, viszont hozzáférhetnek számos titkos, a gyógyszerpiacot befolyásoló adathoz - írja a Népszava.)

A miniszter az egészségügyért felelős államtitkársághoz tartozó háttérintézményeket is „közvetlen és személyes” irányítása alá vonta. Kásler nemrég megpróbálta elérni Orbánnál Nagy Anikó felmentését, de a miniszterelnök állítólag nemet mondott a kérésre. Tegnap viszont Nagy Anikó adta be a felmondását, de nem Káslernek, hanem Orbán Viktornak és Áder Jánosnak.



Az Emmi Nagy Anikó távozásáról szóló hírre egyebek között úgy reagált, hogy „nem felel meg a valóságnak a cikk azon állítása is, amely a miniszter »bűneként« próbálja beállítani a sürgősségi ellátás némi csúszását is. Valójában az egészségügyi államtitkárság hiányos előterjesztést készített, és a miniszter ezért korrekciót rendelt el”. Szerintük

„semmi nem támasztja alá a cikk azon állítását, hogy a kormány által létrehozott EMMI ne lenne működőképes. A családügyben, a kulturális és az oktatási kérdésekben is jelentős elmozdulás történt az utolsó két hónapban”.

Nagy Anikó jelezte, hogy visszatérne a Heim Pál kórház főigazgatói posztjára. Az intézményt - Nagy államtitkári kinevezése óta - megbízott főigazgató vezeti.