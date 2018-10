A nemzetközi vegyifegyver-ellenőrök elleni támadást tervezett az orosz katonai titkosszolgálat

A holland védelmi minisztérium által közölt biztonságikameraképen mind a négy, diplomata útlevéllel érkezett orosz hírszerző látható. Fotó: Holland Védelmi Minisztérium - közkincs

A vegyifegyverek ellenőrzését végző nemzetközi szervezet, az OPCW (Organisation for the Prevention of Chemical Weapons) hágai irodája elleni kibertámadást tervezett az orosz katonai titkosszolgálat, a GRU, állítják holland illetékesek. A holland elhárítás még áprilisban leplezte le és utasította ki a GRU négy ügynökét, akik diplomata útlevéllel, vagyis hivatalos fedésben érkeztek az országba.

Az OPCW a brit hatóságokkal párhuzamosan vizsgálatokat folytatott a Szergej Szkripal ellen Salisburyben vegyi fegyverrel elkövetett merénylet ügyében.

A holland elhárítás szerint a diplomata útlevéllel érkező orosz ügynökök egyike IT-szakértő volt, a többiek támogató ügynökök. Az elhárítás adatai szerint érkezésük után autót béreltek, és elkezdték megfigyelni az OPCW irodáját, hogy végrehajthassák a kibertámadást, amihez közeli hozzáférést kellett szerezniük - magyarán fizikailag közel kellett lenniük a megcélzott számítógépekhez. A BBC szakújságírója, Gordon Corera tweetjében az látható, hogy az oroszok által bérelt autójában egy antenna volt, ezt irányították rá az OPCW irodájára*.

A négy orosz lebukása komoly csapás lehet, mert az egyik, tőlük lefoglalt laptopról egyből kiderült, hogy azt a hollandiai akciót megelőzően Brazíliában, Malajziában és Svájcban is használták már. Malajziában például az Ukrajna felett az orosz légvédelem rakétájával lelőtt maláj utasszállító, az MH-17 ügyében folyó nyomozás adataihoz próbáltak hozzáférni. (Via BBC)

*Edit 13:28: Ezt a támadás egy technikai részletét ismertető bekezdést a cikk megjelenése után pontosítani kellett.