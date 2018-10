Elindultak haza Londonból a magánrepülők, amiken Orbánt is megajándékozzák néha egy-egy hellyel

Pénteken kora délután elindultak Londonból a Csányi Sándor OTP-vezér és Garancsi István építési vállalkozó által használt magánrepülők. Mindkettő csütörtökön érkezett a brit fővárosba, feltehetően a Videoton Chelsea elleni meccse miatt.

Korábban az Átlátszó képeket közölt arról, hogy az OE-LEM lajstromszámú géppel a miniszterelnök is utazgat, erre Orbánék azt mondták, hogy a miniszterelnök barátja, Garancsi István (aki a Videoton tulajdonosa is) hívta meg Orbánt a Videoton bulgáriai meccsére.

Orbán a Videoton londoni meccsén is ott volt, de nem tudni, melyik repülővel ment ki.

„Harminc éve így mentem, jövő héten is így megyek, azután is így fogok menni” - mondta Orbán a múlt héten a parlamentben, amikor a repülőutakról kérdezték. (via hvg.hu)