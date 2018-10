Fájdalom szintin és gitáron

Nehezebben induló hétvégi délelőttökre kitalált sorozatunk ismét jelentkezik, ezúttal Marcello Baptiste összeállításával.

Marcello Baptiste, azaz Király Márton a mostanában igazán élénk hazai ethno-house/multikulturális elektronikai színtér rendszeres szereplője, legközelebb élőben a Pure Lust október 12-ei buliján lehet majd elcsípni a Toldiban. Zenéit Soundcloudon, minden mást pedig Facebookon lehet követni vele kapcsolatban.

A mai mixhez kaptunk egy rövid leírást is, íme:

„Mindig is azok a zenék vonzottak a leginkább, melyek fő inspirációja a frusztráció, onnan kezdve számomra már mindegy is, hogy azt valaki szintetizátoron, vagy gitáron képes magából kiadni. A tőlem megszokott négynegyedes lajhár-house helyett, ez a válogatás most elsősorban a titokban kedvenc elektronikus popzenékből és egyszálgitáros égbekiáltásokból álló tiszteletem letétele.”

Ezek az elhangzó dalok:

The Antlers - Prologue / Kettering



Nicolas Jaar - The Three Sides Of Audrey And Why She's All Alone Now



Marcello Baptiste - Amela



Matthew Dear - Slowdance (How To Dress Well Seance)



Gundelach - Iron



Pale - Two Wrongs



Karen Marks - Cold Café



Alex Cameron - Happy Ending



Brand New - Jesus Christ



Defeater - I Don’t Mind



City And Colour - The Girl



Bruce Springsteen - Atlantic City



Ceres - Loner Blood



Benjamin Booker - I Thought I Heard You Screaming



Mewithoutyou - Kristy w/ the Sparkling Teeth



James Vincent McMorrow - Cavalier



Sorozatunknak ez már sokadik része volt, a korábbiak itt hallgathatóak meg.