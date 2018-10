Megkérdezték a legfőbb ügyészt, törvényes-e Orbán Viktor magánrepülőzése

Az Átlátszó korábban képeket közölt arról, ahogy Orbán Viktor egy magánrepülőgépről száll le. A miniszterelnök sajtófőnöke erre azt mondta, a miniszterelnök barátja, Garancsi István (aki a Videoton tulajdonosa is) hívta meg Orbánt a Videoton bulgáriai meccsére. Majd Orbán is reagált, azt mondta, “harminc éve mindig így mentem, jövő héten is így fogok menni és azután is így fogok menni”.



Mindez azért fontos, mert Garancsi nem csak Orbán barátja, hanem vállalkozóként sorra nyeri az állami tendereket, eközben pedig úgy látszik, a miniszterelnök rendszeresen fogad el tőle értékes utakat.

A hétfői parlamenti ülésen a jobbikos Pintér Tamás megkérdezte Polt Péter legfőbb ügyészt, hogy törvényes-e, hogy egy közbeszerzéseket nyerő üzletember a kormányfőt "repteti ide-oda", illetve az ügyészség tisztességes nyomozást folytat-e az ügyben.

Hozzátette, a miniszterelnök nem fogadhatott volna egy nagy értékű szolgáltatást, ezért felmerül a hivatali vesztegetés és a hivatali vesztegetés elfogadásának a gyanúja is.

Polt Péter erre az MTI tudósítása szerint a következőt válaszolta: