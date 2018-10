Donald Trump legszívesebben a saját lányát nevezné ki ENSZ-nagykövetnek, de Ivanka inkább nem él a lehetőséggel

Donald Trump és Ivanka Trump Fotó: Evan Vucci/AP

Miután Nikki Haley, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete kedden lemondott a tisztségéről, Donald Trump arról beszélt, hogy lánya, Ivanka Trump hihetetlenül jó követ lenne, de attól tart, hogy egyből nepotizmussal vádolnák, ha kinevezné. Ugyanakkor az elnök nem tud olyanról, aki a lányánál alkalmasabb lenne a feladatra.

Nem sokkal később Ivanka Trump a Twitteren jelezte, hogy neki már az is nagy megtiszteltetés, hogy a Fehér Házban dolgozhat, és biztos benne, hogy az elnök rettentően jó jelöltet fog állítani Halye helyére. De az nem ő lesz.



Donald Trump most több lehetséges jelöltön is gondolkozik. Felmerült Dina Powell, korábbi helyettes nemzetbiztonsági tanácsadó is. (CNN)