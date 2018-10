Olaszországban indul a veronai buszbaleset pere, itthon még gyanúsított sincs

A napokban kezdődik a veronai buszbaleset olasz vádlottainak pere, Magyarországon azonban még gyanúsítottja sincs a tavaly január 20-én Észak-Olaszországban történt balesetnek - írja a Magyar Idők.

Egy olasz tűzoltó oltja a busz maradványait a baleset után

A Nemzeti Nyomozó Iroda ugyan halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen, de ez máig nem hozott semmilyen eredményt.



A törvényhozás közben a Btk.-n is változtatott, büntethetővé tette az autóbuszok illegális alakítását és az ilyen járművek vezetését - többek közt ez is vezethetett a 17 halálos áldozatot követelő balesethez. Az autóbuszban pót-üzemanyagtartályt szereltek be, ezért azt kellene minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy ennek volt-e köze a tragédiához.

Az Olaszországban megvádolt hat ember között egyébként az érintett sztráadaszakaszért felelős mérnökök és a biztonsági korlát építői mellett a busz magyar sofőrje is ott van.