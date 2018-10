Kéményseprők Országos Szakszervezete: Tarlós István személye garancia

Egy nappal azután, hogy Orbán Viktor oldalán Tarlós István bejelentette, elindul a jövő évi főpolgármester-választáson, megérkezett az első támogató közlemény, egyenesen a Kéményseprők Országos Szakszervezetétől. Az érdekvédelmi képviselet fontosnak találta az MTI-n keresztül közzétenni csütörtökön, hogy

ők Tarlós mellett állnak.

Azt írják:

"Bár az elmúlt közel két és fél év során nem sok oka volt a kéményseprőknek az örömre, a szakmát, számos esetben hátrányosan érintő jogszabály módosítások végett, most mégis örömmel értesültünk róla, miszerint Tarlós István főpolgármester a Miniszterelnökkel folytatott egyeztetést követően, hivatalosan is bejelentette, hogy vállalva a Kormány és a Fidesz felkérését, újra elindul a főpolgármesteri tisztségért a jövő évi önkormányzati választáson.

Azonban még mielőtt bárki politikai elfogultsággal vádolná meg közösségünket, szeretnénk leszögezni, hogy erről szó sincs.

Egész egyszerűen az örömünk oka, hogy megítélésünk szerint, Tarlós István személye garanciát jelent mind a budapesti polgárok élet-és vagyonbiztonságára, mind a budapesti kéményseprők biztos megélhetésére, akiknek Budapest nemcsak hogy az otthonuk, de a munkahelyük is.

Az elmúlt években a Tarlós István vezette főváros, számtalan alkalommal bizonyította, hogy lehetőségeihez mérten igyekszik megbecsülni munkavállalóit és ami a legfontosabb, megóvni polgárait.

Épp ezért Tarlós István nemcsak a budapesti polgárok, de a budapesti kéményseprők körében is nagy népszerűségnek örvend, közösségünk pedig elismeréssel tekint rá és ezúton is támogatásáról kívánja biztosítani."