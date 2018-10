Riadóztatni kellett a Gripeneket: két újságíró is bejutott Orbán pécsi csarnokavatójára

Tombol a liberális véleménydiktatúra: két portál munkatársa is arról számolt be, dobott be fake news-t, hogy

nem hallgathatta meg Orbán Viktor miniszterelnök pécsi stadionavató beszédét.

A Zoom.hu azt a nyilvánvaló hazugságot gerjeszti, hogy nem kapott akkreditációt, pedig küldött a rendezvény szervezőinek, a Szabad Pécs azt állítja, hogy

"a helyi Fidesz-barát média valamiért kapott meghívót a rendezvényre. Ott van a Dunántúli Napló, a PécsMa, a PécsTv és a HírTv is."

Ők meg nem. Mindkét fake news oldal ügynöke bejutott a Soros-tervet pontról-pontra követve a rendezvény helyszínére, mindkettejüket kirakták. Állítólag biztonsági emberekkel.