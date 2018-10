Elrabolták Tanzániában a legfiatalabb afrikai milliárdost

Nagy erőkkel keresi a tanzániai rendőrség a 43 éves Mohammed Dewjit, a Mohammed Enterprises Tanzania Ltd. nevű cég tulajdonosát, aki a sajtóhírek szerint Afrika legfiatalabb milliárdosa is. A férfit, aki korábban parlamenti képviselő is volt, Tanzánia régi fővárosában, Dar es-Salaamban rabolták el ismeretlen fegyveresek, mikor épp egy menő hotel konditermébe tartott, ahol a rendszeres reggeli edzéseit szokta megejteni.

Az AP szerint két álarcos fegyveres teperte le Dewjit az utcán, majd a levegőbe lőttek a fegyvereikkel, és elhajtottak.

Mohammed Dewji Fotó: KHALFAN SAID HASSAN/AFP

A rendőrség már 12 gyanúsítottat őrizetbe vett, köztük a hotel menedzserét.

Dewji egyébként Tanzánia leggazdagabb embere és egyetlen dollármilliárdosa, 1,5 milliárdja van, 1 milliárdot érő cége pedig 24 ezer embert foglalkoztat. A céget még az apja alapította a 70-es években. (ABC News)