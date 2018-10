Két anyától születtek egérkölykök Kínában

Kínai tudósok azt állítják, egy új génszerkesztési eljárással sikerült úgy utódokat létrehozniuk, hogy két nőstény egér petesejtjeit használták hozzá - írja a CNN.

A kísérlet hasznos lehet az emlősök reprodukciójának jobb megértéséhez. Az eljárás során 210 embrióból 29 egérkölyök született, melyek később normális életet éltek, egészségesek voltak, és maguk is egészséges utódokat hoztak világra. A kísérlet során próbálkoztak azzal is, hogy csak hímeket használnak, de az így született kölyök csak pár napig éltek. A tudósok arra keresték a választ, vajon miért van az, hogy míg más állatok képesek úgy is szaporodni, hogy nem feltétlenül van szükség hozzá egy nőstényre és egy hímre, az emlősök csak így képesek utódokat létrehozni.