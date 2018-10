20 millióra perli a Kardiológiai Intézetet Székely László elhunyt betegének családja

Pert indított a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (GOKI) ellen Székely László szívsebész elhunyt betegcsaládja. Székely szerint, mikor kirúgták, ő külfön figyelmeztette az intézetet a műtétre váró férfire, a GOKI szerint azonban a férfi nem is volt náluk várólistán, a vizsgálataik szerint pedig pont Székely hibázott, amikor a leleteit látva nem döntött a beteg azonnali műtése vagy legalább kórházba utalása mellett.

Akár Székelynek, akár a GOKI-nak van igaza, az a betegen már nem segít. Családja ezért most 20 milliós kártérítést követel az intézettől.

Ábrahám László, a család ügyvédje az ATV-ben azt mondta, a családnak komoly esélye van arra, hogy meg is kapják a pénzt, mind Kovács Attila országos tisztifőorvos, mind a belső vizsgálatot végző Kollár professzor is hibásnak nevezte a kórházat. És ha Székely hibázott, akkor is a GOKI fizet, hiszen a kórhát felel az alkalmazottaiért. (hvg.hu)