Földre fújt felirat figyelmezteti a turistákat, hogy a Kazinczy utcán árult drogok nem túl megbízhatóak

A VII. kerületi Kazinczy utcában, a Karaván nevű, különböző kajákat árusító hely előtt van felfújva a földre ez:

Fotó: Herczeg Márk

Az All drugs are fake here, azaz Itt minden drog hamis feliratot felfújó ember valószínűleg az erre járó turistákat akarta figyelmeztetni, hogy azok a drogok, amiket a Kazinczy utca környékén áruló dílerektől iszonyat drágán vehetnek, még csak nem is igaziak. A környéken gyakran árulnak kétes alakok sima növénytörmeléket vagy fűszereket marihuánaként, de más kamudrogok is elérhetőek azoknak, akik például kokain helyett szódabikarbónára vágynak.