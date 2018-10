Nem tud kormányt alakítani a jobbközép ellenzék Svédországban

Ulf Kristersson, a Mérsékelt Párt elnöke szövetségeseivel, a középpárti Annie Looffal, a liberális pártelnök Jan Björklunddal és a kereszténydemokrata Ebba Busch Thorral kampányol Uppsalában. Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Visszaadta a kormányalakítási megbízást az ellenzéki jobbközép koalíció miniszterelnökjelöltje, Ulf Kristersson, mert a választáson kialakult patthelyzetben nem tud többséget biztosítani annak a parlamentben. A szeptember 9-i választáson hárompárti koalíciója 143 mandátumot szerzett, eggyel kevesebbet a kormányzó szociáldemokraták baloldali koalíciójáénál. A választáson előretörő szélsőjobboldali populista Svéd Demokraták 62 képviselői helyet szereztek, de velük egyik nagy szövetség sem akar együttműködni.

A svéd szabályok szerint most a parlament elnökének, a konzervatív Andreas Norlénnek kell új javaslatot tenni a miniszterelnök személyére. Kristersson ugyanakkor jelezte, hogy továbbra is kész ellátni a miniszterelnök tisztséget, így, ha más jelöltnek sem sikerül a kormányalakítás, ő is kaphat még egy esélyt. (Via MTI)