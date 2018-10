Zenék olyankor, amikor már napsütésben taxizol haza

Nehezebben induló hétvégi délelőttökre kitalált sorozatunk ismét jelentkezik, ezúttal az andalító-lehozó elektronika mélyére vezető összeállítással, August Hoffer jóvoltából.

A melodic techno és a house közötti világban mozgó August Hoffer első EP-je idén jött ki a német emerald&doreen kiadónál, Simon Iddol közreműködésével. Zenéit Soundcloudon, minden mást a Facebook-oldalán lehet megtalálni.

A mixhez kaptunk egy rövid ajánlót is:

Veletek is előfordult már, hogy a barátaitoktól elszakadva, makacs módon még veretni akartátok az afteren, majd elöntött a szégyen, mikor napsütésben hazataxiztatok és csak az érkezéskor vettétek észre, hogy nincs meg az alsónadrágotok? Velem igen, kb. ilyen volt:

Hans Zimmer - S.T.A.Y.

Nic Fanciulli - After Time (Adana Twins Extended mix)

Matador - Itajai

Remake - Blade Runner (Maceo Plex Renaissance Remix)

Elfenberg - Kigelia

Jiggler - -Losing Me

Victor Ruiz - Rainbow In The Dark

Jan Blomqvist - The Space In Between (Ben Bohmer Extended Remix)

Munimuni & Seelenwald - Missing Link (Kollektiv Turmstrasse Remix)

Chicola - Could Heaven Be (Ruede Hagelstein Remix)

Hathor Libra - Stratos

Aether - Raven

Monolink - Swallow (Tale Of Us Remix)

Sorozatunknak ez már a sokadik része volt, a korábbiakat itt lehet meghallgatni.