Derült ég, napsütés, sálálálálá

Jó reggelt kívánok, hazánk időjárását továbbra is anticiklon alakítja, magyarán olyan lesz, mint volt. Hajnalban a hegyvidéki és fagyzugos területeken még fagy is előfordulhat, de jellemzően azért már most is 5-10, helyenként 12 fok körül alakul a hőmérséklet, ez pedig a nap felkeltével csak jobb lesz:

délelőtt az Északi-középhegység és az Alpokalja kivételével mindenhol 15-17 fok körül alakul majd a hőmérséklet;



délután már a hegyvidékeken is legalább 20 fok lesz, jellemzően pedig 23-24 fok körül alakul.



Az ország nyugati felén előfordulhat némi felhősödés, a Győr-Baja vonalon élénk, néhol erős széllökések is lehetnek, a Balatontól keletre viszont szinte zavartalan lesz a napsütés. Éjszakára 9-17 fok közé hűl majd csak vissza az idő.