Akkora fairtás várható az új sikló miatt a Gellért-hegy legzöldebb részén, hogy az illetékesek eltitkolják az adatokat

Nyugaton erősebben felhős körzetek is lehetnek, de néhány órás napsütés még ott is valószínű, viszont a Dunától keletre túlnyomóan derült időre számíthatunk. A Dunántúlon jelentéktelen csapadék sem zárható ki. A hőmérséklet délután általában 18 és 24 fok között alakul, de nyugaton ennél hűvösebb is lehet. Késő estére 7 és 16 fok közé hűl le a levegő. (met.hu)