Ma adja vissza parlamenti mandátumát Balog Zoltán

Azt rég tudni lehetett, hogy a volt emberminiszter visszatér lelki pásztori munkájához, de formálisan csak szerdán válik meg mandátumától. Az ATV reggeli műsorában Balog arról beszélt, nem hagyja el a közéletet, marad a Polgári Magyarországért Alapítvány élén, és romaügyi biztosként is szeretne tovább szolgálni. Az sem elképzelhetetlen, hogy Brüsszelben is teljesít majd szolgálatot, ahol politikai network-építés lenne a dolga, és a Fidesz szövetségi köreit erősítené az Európai Néppártban. Arról is beszélt, a közelmúltban súlyos betegséggel küzdött, de erről nem mondott további részleteket.