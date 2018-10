Mikor tüntette el férje fegyverét a nő, akit azzal gyanúsítanak, hogy bérgyilkost fogadott a megölésére?

Egy rafinált, minden apró részletre odafigyelő bűnöző képe bontakozott ki a Zsaru magazin szerdán a Police.hu hivatalos rendőrségi oldalon is közölt riportjából, amiben egy 16 évvel ezelőtti gyilkossági ügy felderítéséről számoltak be, és amit mi is szemléztünk. A fordulatos sztori gyanúsítottja L. Attila Gézáné, aki a hatóságok szerint bérgyilkost bérelt fel férje megölésére.

A cikk olyan apró részletekkel vázolja fel ezt a képet, mint például a gyilkosság reggelén történtek elbeszélése. Eszerint L.-né aznap reggel szokásával ellentétben még az anyósát is felkereste, hogy legyen alibije, a piacra pedig "gondosan felöltöztetett harci kutyájukat" is magával vitte, eltávolítva a családi házból egy fenyegető veszélyforrást.

Ebbe a sorba illett be az az információ is, amit szintén szemléztünk, hogy L.-né még a gyilkosság előtt ügyvédi letétbe adta férje lőfegyverét, amit a férfi amúgy a párnája alatt tartott.

Cikkünk megjelenése után jelentkezett nálunk dr. Fülöp Tamás, L.-né védője. „A cikk ezen része – és ha azt valóban a nyomozó mondta, akkor a nyomozó állítása – tényszerűen valótlan, ezáltal az Önök cikke is, bár jóhiszeműen, valótlan tényállítást tartalmaz, ugyanis se L. Attiláné, se senki soha nem mondott olyat, hogy »a férje párnája alatt egy éles lőfegyver volt, amit ő nem sokkal halála előtt ügyvédi letétbe adott«” – írta.

Részlet a nyomozati jelentésből.

Fülöp állítását igazolandó beidézte az ügy felderítésén dolgozó nyomozó 2017. május 17-én kelt jelentésének egy bekezdését. Az abban leírtak szerint L.-né már férje ("élettársa") lelövése után rejtette el a fegyvert a rendőrök elől, és csak a gyilkosság után két nappal juttatta el azt egy ügyvédhez.

Fülöp egyrészt megjegyezte, hogy ő maga nem azonos a jelentésben szereplő dr. F. T. ügyvédjelölttel. Másrészt pedig azt, hogy az idézett jelentés tételesen cáfolja a Police.hu-n, illetve az átvételünkben megjelenteket. Fülöp az ügyben írásban kért tájékoztatást a nyomozóhatóság vezetőjétől arról, hogy a valótlan közlést valóban az ügy nyomozója tette-e. Fülöp kérdésünkre elmondta, hogy eredetileg ennyit se szeretett volna kommunikálni az ügyben, de ezt a tárgyi tévedést fontosnak tartotta kiigazítani.

A rendőrség L.-nét előre kitervelten, nyereségvágyból, felbujtóként elkövetett emberöléssel gyanúsítja. A bíróság 2018. október 11-én elrendelte bűnügyi őrizetét, amely ez esetben nyomkövető eszközzel ellenőrzött lakhelyelhagyási tilalmat jelent, úgyhogy L.-né a városban szabadon mozoghat. Magával a gyilkossággal K. Lajost gyanúsítják. Őt 2016-ban betöréses lopással gyanúsították, az akkori nyomozás során szembesítették egy társával, aki a kihallgatáson megemlítette, hogy K. ölte meg 14 évvel korábban L. Attila Gézáné párját. Mindkét gyanúsított tagadja a bűnösségét.