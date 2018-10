220 ezer nevet szedhetnek le bécsi kaputelefonokról a GDPR miatt

Bécs-szerte sorra tűnnek el a nevek a kaputelefonokról. Nem az ottélők rejtőzködő kedve nőtt meg, hanem az osztrák főváros lakhatást felügyelő hatósága döntött úgy, hogy az év végéig 220 ezer nevet kell eltüntetni a kapuk mellől. A félelem oka az EU új adatkezelési gigaszabályozása, a GDPR: az osztrák városvezetés ugyanis attól fél, hogy ha év végéig nem szedik le a személyes adatnak számító neveket a város ellenőrzése alatt álló bérházakról, akkor több millió eurós bírságot is kiszabhatnak rájuk.

A kapucsengők ügyében egyetlen lakó tett panaszt, és eddig nem született bírósági ítélet az ügyben, mégis, a jelek szerint a városvezetés úgy dönthetett, hogy biztosabb előremenekülni. Pénteken a Washington Post újságírója senkit nem tudott elérni a hivatalból, aki választ adott volna egy rakás felmerülő kérdésre.

Azt eddig is lehetett tudni, hogy privacy jogok terén Európa a világ előtt jár, és a GDRP számos jó szándékú rendelkezést is tartalmazott, ugyanakkor gyakran visszatérő kritika, hogy mindezt teljesen átláthatatlan és kezelhetetlen formában született meg.

A legújabb példa erre a bécsi kapucsengő-történet: számos európai országban eddig is voltak olyan rendelkezések, melyek tiltották a főbérlőknek vagy közös képviselőknek, hogy kiírják az ottlakók nevét, de ezekkel nem nagyon törődött senki. Most viszont, hogy az EU szabályozása óriási bírságokat tett lehetővé, megváltozott minden. És vannak országok, ahol eddig sem nevek, hanem számsorok voltak kinn a kaputelefonokon: Spanyolországból, Franciaországból vagy Lengyelországból is ismerni ilyesmire példát a cikk szerint, ugyanakkor a német hagyomány, amely Magyarország mellett Ausztriában is elterjedt, igenis kiírja az ottlakók nevét.

E szokás védelmezői szerint fontos szerepe van, hiszen így jobban ismerhetik egymást az ottélők, közösségerősítő lehet, ha nem csak egy számsorként ismerjük meg a többi lakót. Az ARD videóriportjában egy berlini postás is kiakadt, egyszerűen katasztrófának nevezve a rendelkezést.

Nem véletlen, hogy az EU tisztviselő már jelezték is, nem tudnak arról, hogy bárkit be akarnának perelni kaputelefonokon szereplő nevek miatt, és nem is várható ilyen eljárás. Ennek ellenére úgy fest, hogy Bécsben végigmennek a házak kaputelefonjain.