Mexikói rohamrendőrök állták útját az USA felé gyalogló hondurasi menekülteknek

A több ezer hondurasi menekült, akik gyalog indultak el az Egyesült Államok felé, feltorlódott a mexikói határon, miután rohamrendőrök állták útjukat. A tömegből voltak páran, akik áttörtek a guatemalai határkerítésen, de utána a senki földjén találták magukat, ahol mexikói rendőrök vártak rájuk.

Voltak, akik a határnál lévő folyóba vetették magukat Fotó: PEDRO PARDO/AFP

A hondurasi menekültek történetével mi is részletesen foglalkoztunk: az amerikai kontinens egyik legveszélyesebb országából elinduló emberekből ugyanis Donald Trump csinált kampánytémát az időközi választás elé. Trump már jelezte, hogy a hadsereget is bevethetik, ha szükség van rá, valamint ha kell, lezárhatja az amerikai-mexikói határt.

A vonuló migránsok viszont egyelőre Mexikóba sem jutottak be: magyar idő szerint szombat délelőtt Mexikó déli határánál torlódtak fel. Helyi beszámolók szerint összetűzések is voltak a rendőrség, illetve az érkező migránsok között, melyben rendőrök és menekültek mellett újságírók is megsérültek. Helyi beszámolók szerint az erőszak váratlanul tört ki, a tömegben lévő emberek arra számítottak, hogy simán átmehetnek majd a határon.

Fotó: PEDRO PARDO/AFP

A mexikói hatóságok jelezték, hogy csak az érvényes útlevéllel és vízummal érkezők mehetnek be azonnal az országba, de ezekkel feltehetően kevés ember rendelkezik csak az ezres tömegből.

Az AFP helyszíni tudósítója szerint a mexikói hatóságok egyelőre kevés embernek, köztük nőknek és gyerekeknek engedte, hogy menekült státuszért folyamodjanak. Őket teherautókra rakták, és egy távolabb lévő táborhelyre vitték.

A több ezer kilométeres utat a becslések szerint 3000 ember tette meg, a legtöbben gyalog.

A hondurasi elnök, Juan Orlando Hernandez már beszélt guatemalai kollégájával, és jelezte, hogy szeretne polgárőröket küldeni a határra, hogy segítsen a helyzet kezelésében. Emellett pedig közlekedési eszközt kínálnak bárkinek, aki úgy dönt, hogy hazatérne. A két államfő szombaton fog találkozni a kialakult helyzet miatt.

Fotó: PEDRO PARDO/AFP

A mexikói elnök, Enrique Pena Nieto példa nélkülinek nevezte az összecsapást a határnál, ami elmondása szerint azután tört ki, hogy néhány ember rátámad a rendőrökre.

A menekültek karavánjáról sokkal részletesebben itt írtunk. (BBC)