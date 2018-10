Akkor az orosz csizmák, most "a modoros beszéd és a brüsszeli elegáns öltöny és cipő" fenyegeti a magyar szuverenitást

Arról tájékoztatta az MTI-t Grezsa István, hogy "életerős és bizakodó magyar közösségekkel ünnepelt" Kanadában, akiknek arról beszélt, hogy

"ha össze tudunk fogni, ismét meghatározó nemzete lehetünk a Kárpát-medencének."

Ez nyilván nagy mértékben érinti a tengerentúlon élőket. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri biztos négynapos látogatásán Kanada nyugati és keleti partvidékén is járt: az albertai Edmontonban és az ontariói Niagara Fallsban élő magyarokkal ünnepelte az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóját. Grezsa büszkén számolt be arról, hogy sikeresen vont párhuzamot 1956 és a jelen között: szerinte akkoriban

az orosz csizmák, manapság - ahogyan fogalmazott - "a modoros beszéd és a brüsszeli elegáns öltöny és cipő" fenyegeti a magyar szuverenitást.

Majd hozzátette, hogy

"a sors erősebb az embernél, de az ember erősebb a sorsnál, és ez itt, Kanadában tetten érhető,"

bár nem fejtette ki, hogy mire is gondolt pontosan.