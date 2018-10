140-nel próbálta bevenni a kanyart a kisiklott vonat vezetője

Mentőalakulatok a vonatbaleset helyszínén. Fotó: Jin Liangkuai/XINHUA

Egyre több jel utal rá, hogy emberi mulasztás okozhatta az elmúlt évtizedek legsúlyosabb vasúti balesetét Tajvanon. A hétfői balesetben egy Tajpejből Tajtungba tartó szerelvény mind a nyolc kocsija kisiklott, 366 utasából 18 az életét vesztette, majd kétszázan megsebesültek.

A vizsgálatok alapján a szerelvény a megengedett sebesség kétszeresével, 140 km/h-val érkezett a kanyarba, ahol kisiklott. A vizsgálatok szerint ráadásul a vezető kikapcsolta azt a biztosítórendszert, ami lefékezhette volna a vonatot.

A vonat vezetőjét, Ju Csen-csongot őrizetbe vették, de 500000 tajvani dollár, vagyis ~4,5 millió forintnyi óvadék ellenében szabadlábon védekezhet. A hatóságok most a vonat fekete dobozát vizsgálják, hogy kiderítsék a baleset pontos körülményeit. (Via The Guardian)