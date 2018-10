"Az elnök szerint ez oké" - védekezett az utastársa mellét markolászó amerikai

Egy Trump-idézettel védekezett az az amerikai légiutas, akit azért vettek őrizetbe a hatóságok, mert egy Houstonból Új-Mexikóba tartó járaton egy alvó utastársa mellét markolászta. A 49 éves Bruce Alexander azt mondta az őt őrizetbe vevő rendőröknek, hogy az Egyesült Államok elnöke szerint "oké a nők nemi szervét fogdosni". Alexander Donald Trumpnak a 2016-os elnökválasztási kampány hajrájában előkerült mondataira utalt, amikor arról szavalt az Access Hollywood műsorvezetőjének, Billy Bushnak (nem névrokon, az elnöki család tagja!), hogy ő hírességként bármit megtehet, "a pinájuknál markolhatja meg a nőket", és azok megengedik neki, mert ő híres.

Alexander a vád szerint alvó utastársa mellét markolászta a Southwest Airlines járatán. A nő, akit a feljelentésben nem nevesítettek, azt mondta, elsőre azt hitte, hogy csak véletlen volt, de amikor másodjára is megtörtént, már rászólt Alexanderre és riasztotta a légikísérőket.

Alexander írásos vallomásában már azt is tagadta, hogy emlékezne utastársára, bár előállításakor, amikor megbilincselték, még Trump szavaira hivatkozott. (Via The Daily Beast)