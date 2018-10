A kaszkadőrködő Jon James hétfőn egy kisebb Cessna szárnyán akart videót forgatni, amikor a gép egy kisebb légörvénybe keveredett, és a rapper leesett, és már nem volt ideje kinyitni az ejtőernyőjét. Ahogy földet ért, azonnal meghalt. A holttestét egy farmer földjén találták meg.

Jon James videói viszonylag nézettek voltak az interneten, korábban is szívesen forgatott extrém körülmények között. Például a Hello című klipjében is zuhanás közben rappelt. (Vice)