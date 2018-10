12 négyzetméteren lakik a miskolci család, de onnan is menniük kell

Az RTL Klub számolt be szerda este a szerencsétlenül járt miskolci Mézes családról, akiknek márciusban égett le a bérelt házuk, amit épp készültek volna megvásárolni. A házban égett minden ruhájuk, holmijuk és a vásárlásra félretett pénz is, így csak szívességből tudták meghúzni magukat azóta egy alig 12 négyzetméter alapterületű házban, Miskolc egyik külvárosában. A szülők két fogyatékos gyereket is nevelnek, és bajban vannak, mert egy hét múlva el kell hagyniuk a faházat is, ami egyébként sem fűthető, így télen lakhatatlan. A riportban Mézesné Szilágyi Zsuzsanna arról beszél, részletre nem adnak el nekik lakást, ami vízzel minimum 2 millió forint arrafelé, egyben viszont nincs ennyi pénzük. Férje három infarktus után újra dolgozik, így most kölcsönt keresnek, de csak egy hetük maradt, mielőtt el kell hagyják a házat.