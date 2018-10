Felesége azt állítja, rendszeresen bántalmazta Richard Spencer, az amerikai szélsőjobb legismertebb alakja

A felesége által benyújtott válókereset szerint az ismert amerikai neonáci, Richard Spencer rendszeresen érzelmileg és fizikailag is bántalmazta őt. A montanai körzeti bíróságra beadott dokumentumok alapján előfordult, hogy Spencer a hajánál fogva rángatta a nőt, és megpróbálta megütni akkor is, amikor a nő terhes volt.

Nina Koupriianova keresete szerint Spencer egyik kedvenc kijelentése felé az volt, hogy az egyetlen nyelv, amit a nők megértenek, az erőszak. Emellett nevezte őt genetikailag elmaradottnak és parazitának is, és a verbális bántalmazások volt, hogy a kislányuk előtt történtek.



Fotó: JOE RAEDLE/AFP

A bírósági dokumentumokat elsőnek a Buzzfeed hozta nyilvánosságra. Spencer korábban több alkalommal is próbálta megakadályoztatni, hogy nyilvánosságra kerülhessenek a kereseti papírok.

A neonáci vezető a Guardian újságírójának azt mondta, hogy a bántalmazásról szóló vádak erőteljesen téves jellemzését adják annak, hogy ki ő valójában, és elmondta azt is, hogy nem fog a vádpontokra egyesével reagálni. A bíróságra beadott papírok szerint Spencer a nő számos kijelentését vitatja, és minden egyes konkrét vádat pedig tagad.

Spencer és Koupriianova 2010-ben házasodott össze, és a bírósági papírok szerint 2017 nyara óta élnek külön. Két kiskorú gyermekük van. A válóperes papírok szerint Spencer bántalmazó magatartása, alkoholfogyasztása és a szélsőjobboldali politikai aktivizmusa veszélybe sodorhatja a gyerekeket is. Felesége azt is érvként hozta fel, hogy Spencer számos nyilvánosság előtti szereplése torkollott erőszakos jelenetekbe.

Koupriianova maga is szélsőjobboldali körökből érkezik, az orosz szélsőjobbhoz fűzi kötelék. Korábban több alkalommal is megvédte férje nézeteit. Amikor Spencer talán a legnagyobb nemzetközi figyelmet kiváltó akciója során karlendítéssel és 'Hail Trump' felkiáltással fogadta Trump győzelmét, felesége nyílt levelet írt egy montanai lapban, azt állítva, hogy férje boszorkányüldözés áldozata, és hogy férje csak az európai ősöktől származók pozitív indentitását propagálja rendezvényein.



A kereseti papírok szerint Spencer időnként a megfelelő gondoskodást sem adta meg családjának. Tavaly, amikor megszületett második gyermekük, a nő állítása szerint a férfi úgy lépett le otthonról, hogy teljesen magára hagyta az anyát újszülött gyerekével és kislányával.

Emellett a nő azt állítja, hogy anyagilag sem segítette sokszor családját Spencer: volt, hogy azt állította a nőnek, hogy saját pénzéből intézze a bevásárlásokat, mert amit ő megkeres, az 'az ügyre' kell. Spencer rendszeresen nem fizette be a különféle számlákat, és az egészségügyi biztosításukat is háromszor kapcsolták le a befizetetlen számlák miatt, egyszer épp a második gyermekük születése előtt kevéssel.

Amikor pedig Spencert antifasiszta tüntetők arcon ütötték 2016-ban, a férfi egy megtöltött pisztolyt rakott ki otthon az éjjeliszekrényükre. Olyan helyre, ahol kétvées lányuk is hozzáférhetett volna. Amikor a nő ezt szóvá tette, elmondása szerint Spencer nem mérte fel igazán, hogy milyen veszélybe hozta a lányát.

Emellett a férfi többször is mondta neki, hogy ölje meg magát, illetve azt kérdezte meg a nőtől, hogy vajon szülei eljönnének-e a lányuk temetésére. Ezeknek a verbális bántalmazásoknak jelentős része a lányuk előtt történt. Volt olyan eset, aminek szemtanúja is volt, mivel a babysitterük előtt történt, akit Spencer szintén gyalázott, de a Buzzfeed cikkében lementett levelezések, illetve barátoknak küldött szöveges üzenetek is szerepelnek bizonyítékokként. A kereseti papírok szerint Spencer az elmúlt években egyre több alkoholt fogyasztott, ami hozzátett agresszív viselkedéséhez.

Spencer több alkalommal próbálta elérni, hogy a kereseti papírok ne kerüljenek a nyilvánosság elé, de végül az ügyben eljáró bíró, Heidi Ulbricht úgy döntött, hogy joga van betekinteni a papírokba a sajtónak.

Idén tavasszal egy ismert fiatal amerikai neonácit, Matthew Heimbachot családon belüli erőszak miatt tartóztattak le.